Dólar hoy: a cuánto opera este viernes 9 de enero

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.479,45 para la venta.

El BCRA volvió a comprar dólares por tercera rueda consecutiva . En esta oportunidad, se hizo de u$s62 millones , de un volumen operado de u$s556,5 millones, es decir, un 11,1% .

En este marco, las reservas brutas internacionales escalaron a u$s44.781 millones. En las primeras cuatro jornadas de la semana, la autoridad monetaria compró u$s175 millones.

En esta rueda ingresó el Repo con bancos privados , según informaron fuentes oficiales a Ámbito , que era por u$s3.000 millones. También señalaron que se pagó el vencimiento de los bonos Globales .

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el pago de capital de los Globales es de u$s1.522 millones y los intereses por u$s1.042 millones. Aunque marcaba como fecha de pago el 9 de enero.

También resta el pago de los Bonares que es de u$s1.187 millones de capital y u$s462 de intereses, según la OPC. Los Globales, según precisó el economista Gabriel Caamaño, están depositados afuera, por lo que la plata se gira al exterior, mientras que los bonares que en su mayoría son locales y el pago queda en los encajes.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 9 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.464.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 9 de enero

El dólar blue bajó $5 y opera a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Valor del CCL hoy, viernes 9 de enero

El dólar CCL se ubica a $1.531,42 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 9 de enero

El dólar MEP opera a $1.492,31 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 9 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 9 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.526, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 9 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.268,99, según Binance.