Las reservas del BCRA subieron más de u$s1.000 millones en tres días, impulsadas por los dólares de las represas + Seguir en









Si bien el BCRA puso en marcha su plan de acumulación de reservas, durante las últimas jornadas se siguieron observando diferentes mecanismos de intervención para que el tipo de cambio oficial no continúe la escalada.

Si bien el BCRA puso en marcha su plan de acumulación de reservas, durante las últimas jornadas se siguieron observando diferentes mecanismos de intervención. ambito.com

El Gobierno está cumpliendo su objetivo de sumar reservas a las arcas del Banco Central (BCRA) tras el debut del nuevo esquema de bandas. Sumó u$s1.141 millones en solo tres días, aunque la onerosa cuantía estuvo impulsada sobre todo por el ingreso de la concesión y transferencia de acciones de la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, que se vendieron por u$s707 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las cuatro represas más importantes de Neuquén y Río Negro -Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados- se preparan para cambiar de administración este jueves 8 de enero, con la toma de posesión de las nuevas empresas concesionarias. La adjudicación se materializó el pasado 30 de diciembre, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó la resolución 2124/2025 en una edición especial del Boletín Oficial difundida en horas de la tarde.

Acumulación de reservas Si bien el BCRA puso en marcha su plan de acumulación de reservas, durante las últimas jornadas se siguieron observando diferentes mecanismos de intervención para que el tipo de cambio oficial no se pegue demasiado al techo de la banda. De esta manera, los dólares que entran por una ventana, salen por otra.

En los primeros tres días de esta semana, la autoridad monetaria compró u$s113 millones. Desde el debut de las bandas indexadas por inflación, solo no adquirió dólares durante la primera rueda, el pasado viernes 2 de enero.

El objetivo de la autoridad monetaria es comprar un mínimo de u$s10.000 millones este año, siempre dependiendo de cómo evolucione la demanda de pesos y el flujo de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Además, para evitar fuertes movimientos en jornadas de bajo nivel de operaciones, la entidad se planteó una meta de compras diarias equivalente al 5% del volumen del MLC.

En el mercado identificaron que tanto el Central como el Tesoro están participando activamente en diferentes mercados para presionar a la baja el precio del dólar. El tipo de cambio oficial cayó este miércoles por tercera rueda consecutiva y cerró $1.460 para la venta. Sin embargo, hay analistas que perciben que el techo sigue quedando corto, actualmente en 5,1%, y posiblemente se vea presionado por las compras de reservas.

Temas reservas del BCRA