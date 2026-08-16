El clima de desahogo que significó la victoria por 2-0 de River ante Argentinos Juniors en el Monumental duró poco. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Chacho Coudet protagonizó un fuerte cruce verbal con un periodista luego de una pregunta sobre la reciente racha de seis derrotas consecutivas en torneos locales.
Fuerte cruce de Eduardo Coudet con un periodista tras la victoria de River: "Soy respetuoso pero no boludo"
El entrenador millonario reaccionó ante una pregunta sobre la racha de seis derrotas consecutivas y rechazó que el equipo haya atravesado ese momento con "liviandad".
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La rueda de prensa transcurría con normalidad hasta que un cronista consultó al entrenador sobre cómo había atravesado el equipo aquella seguidilla negativa y deslizó que el cuerpo técnico se había tomado la situación con cierta "liviandad". La apreciación generó una inmediata reacción de Coudet, quien interrumpió la consulta y respondió visiblemente molesto.
La tajante respuesta de Chacho Coudet al periodista
"No te equivoques. ¿Viste por qué no se puede hablar? Por eso hay que venir acá, decir 'ganamos' y listo. Yo no le apunté a nadie y soy respetuoso con todos", comenzó el entrenador, en un tono elevado.
Coudet rechazó de manera contundente que el cuerpo técnico haya subestimado el delicado momento que atravesaba el equipo y recordó la presión que sintió antes del último partido.
"No lo tomé con ninguna liviandad y puse mi cabeza sobre la mesa el partido pasado. Me parece que te estás equivocando con lo que estás diciendo. No sientas ninguna liviandad, porque sé muy bien en dónde estoy", sostuvo.
El intercambio fue subiendo de tono hasta que el técnico cerró su descargo con una frase contundente frente a los periodistas presentes en la sala de conferencias del Monumental: "No confundas. Soy respetuoso pero no boludo. Es una locura lo que estás diciendo".
El triunfo ante Argentinos Juniors le permitió a River cortar la racha negativa y recuperar algo de tranquilidad, aunque la conferencia de prensa terminó dejando como protagonista al fuerte cruce de Coudet con el cronista.
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