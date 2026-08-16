Leandro Paredes se lesionó, no jugará ante Recoleta y dejó un mensaje: "Ahora toca descansar" + Agregar ámbito en









El capitán xeneize sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo y no estará en la Copa Sudamericana. Su regreso podría darse frente a Racing.

Leandro Paredes sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo y es baja para la Copa Sudamericana. @leoparedes20

El mediocampista de Boca, Leandro Paredes, sufrió una lesión muscular durante el empate 1-1 ante Platense y quedó descartado para la revancha ante Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El capitán xeneize salió en el comienzo del segundo tiempo tras sentir una molestia.

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A través de sus redes sociales, Paredes buscó llevar tranquilidad y mostró que ya está enfocado en su recuperación. "Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes", escribió el volante en Instagram junto a varias imágenes del partido disputado en Vicente López.

El mediocampista podría volver ante Racing el 23 de agosto si evoluciona favorablemente. Aunque Boca aún no publicó un parte médico oficial, las primeras evaluaciones indican que Paredes no tendría un desgarro. El diagnóstico preliminar apunta a una inflamación en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que el descanso de los próximos días será fundamental para determinar cuándo podrá regresar.

Leandro Paredes se pierde el partido ante Recoleta El capitán no podrá disputar el próximo martes la revancha frente a Recoleta, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su baja se suma a las de Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes también arrastran molestias musculares.

En Boca mantienen la expectativa de que Paredes pueda estar disponible ante Racing, el domingo 23 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Para eso, deberá evolucionar favorablemente durante la semana y evitar complicaciones en la zona afectada.

De cara al encuentro ante Recoleta, Rodolfo Arruabarrena deberá resolver quién ocupará el lugar del capitán. Entre las opciones aparecen Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech, aunque el entrenador también podría modificar el esquema y optar por una propuesta más ofensiva.