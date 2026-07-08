El dólar sube en los mercados globales tras el fin del cese al fuego en Medio Oriente + Agregar ámbito en









Sin embargo, otro factor importante para el movimiento del dólar en los mercados internacionales será la publicación de las actas de la Reserva Federal, la primera con Kevin Warsh como presidente.

El dólar retoma el sendero alcista, mientras el mercado aguarda las minutas de la Fed.

El dólar estadounidense se encuentra en su nivel más alto en una semana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el memorando de entendimiento provisional firmado con Irán para poner fin a su conflicto había "terminado", mientras que los inversores también esperan las actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed) que se publicarán más tarde ese mismo día.

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El Índice Dólar (DXY) sube 0,2% hasta los 100,97 puntos en comparación a la canasta de monedas de sus principales socios comerciales: el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Se trata de su nivel más alto desde el 2 de julio.

Las declaraciones de Trump se producen después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara el miércoles que había atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, tras la oleada de ataques aéreos que Estados Unidos lanzó contra Irán en respuesta a los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Por otra parte, el dólar estadounidense subió un 0,25% frente al yen japonés, hasta los 162,49 yenes, avanzando por cuarto día consecutivo, mientras los operadores se mantenían alerta ante una posible intervención de las autoridades japonesas.

El dólar y la Fed: el mercado espera las actas tras la escalada en Medio Oriente. La mirada puesta en las actas de la Fed "Los mercados seguirán vigilando la situación, pero tienden a restar importancia al riesgo de una nueva escalada en Medio Oriente, por lo que hay muchas probabilidades de que hoy sean principalmente las noticias macroeconómicas las que influyan en el mercado de divisas, coincidiendo con la publicación de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de junio", explicó el analista del Banco ING, Francesco Pesole.

Pesole afirmó que las minutas de hoy "aclararán la seriedad con la que los miembros (de la Fed) se toman la posibilidad de subir los tipos". Consideró que la consolidación del mensaje restrictivo del banco central norteamericano "fortalezca el impulso del dólar", aunque no preve que eso genera provoque una fuerte alza del dólar, "ya que los mercados podrían mostrarse reacios a revalorizar agresivamente las expectativas de tasas tras el débil informe de empleo" de la economía norteamericana.