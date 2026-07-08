La inflación de CABA fue del 1,8% en junio, con fuerte desaceleración en alimentos

La suba de precios en la Ciudad del mes pasado fue del 1,8%, acumuló en el primer semestre del año una suba del 16% y la interanual se ubicó en 32,6%.

La inflación en la Ciudad logró quebrar la barrera del 2%. Se ubicó en el 1,8% durante junio, acumuló en el primer semestre del año una suba del 16% y la interanual se ubicó en 32,6%. Alimentos marcó una fuerte desaceleración que se vio reflejado en el índice pero, pese a esto, los gastos de vivienda, tarifas del transporte público, y el costo de las cuotas de medicina paga, se ubicaron por encima de la medición general , según publicó IDECBA .

Dentro del primer segmento que tiene en cuenta las tarifas de, agua, electricidad, y gas se promedió un incremento de 2,2% , debido a las alzas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda , junto con ajustes en la tarifa del servicio residencial de suministro de agua. En cuanto al segmento salud aumentó 2,9% principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Y transporte avanzó 2,1% por la suba en los boletos de colectivo, subte y tren.

Jugó a favor el mes pasado, la desaceleración en los precios de los alimentos (+1,6%) , que se vio proyectada en la dinámica mensual de los bienes que marcó un avance de 1,5%, un menor valor que la inflación general. También influyeron en este segmento los aumentos en los valores de los medicamentos, de los automóviles, de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los productos de limpieza.

Siguiendo con los subíndices, los precios regulados subieron 2%, mientras que los estacionales avanzaron solamente 0,1%. La inflación núcleo , en tanto, viajó al 1,9%.

En diálogo con Ámbito , la economista Rocío Bisang de GMA Capital, analizó: "E l dato fue positivo y consolida la tendencia de desaceleración registrada desde abril. En general las bajas fueron generalizadas, la núcleo retrocedió 0,2 p.p. respecto al mes pasado y los regulados también tendieron a moderarse con aumentos en tarifas de luz y gas por debajo del 2%. Los estacionales además volvieron a jugar a favor este mes con un aumento del 0,1%, y a pesar de la suba del 5,9% en verduras, la baja en pasajes de avión y prendas de vestir, compensó la suba".

Inflación: qué esperar para el dato nacional

La experta también detalló que, si extrapolamos el dato de CABA, la inflación a nivel nacional, se ubicaría 1,7%, levemente por debajo de lo esperado para este mes.

De todas maneras, Bisang, aclaró que "en julio esperamos ver un leve repunte de la inflación, principalmente por la propia dinámica estacional del mes, donde el cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno tienden a impulsar el indicador al alza". En paralelo, subrayó que la suba del tipo de cambio (3,7% promedio mensual en junio) podría tener algún efecto adicional sobre los precios, además las subas en regulados (en particular en tarifas de gas y agua y transporte) que presionan el indicador al alza.

Por su parte, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal, remarcó que al utilizar los ponderadores de bienes y servicios del IPC nacional del INDEC, el dato mensual estimado para junio queda en 1,7% mensual. "Por debajo de lo previsto en el REM (+2,%) y del promedio de los indicadores privados de alta frecuencia analizados (+1,9%). Sin embargo, cabe destacar que esta proyección en base a las variaciones reponderadas subestimó dato final en los últimos ocho meses", especificó

Este experto, también remarcó, que la medición desaceleró por tercer mes consecutivo y marcó el registro más bajo desde agosto del 2025.

"La desaceleración siguió sostenida por los precios estacionales (+0,1% mensual), aunque la tendencia descendente se repitió en los precios regulados (+2,0% vs. +2,8% en mayo) y en la inflación núcleo (+1,9% vs. 2,1%)", dijo y completó: "Las divisiones que exhibieron las mayores subas fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (+4,1%) y Salud (+2,9%), mientras que las que se registró una baja en Prendas de vestir y calzado (-0,7%)".