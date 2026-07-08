El FMI mantiene previsión de crecimiento para Argentina, en un mundo cruzado por fuerzas contradictorias

El informe del Fondo Monetario Internacional es más optimista que lo reflejado por las consultoras privadas. Proyecta para el país una expansión de 3,5% para el año en curso.

La tasa de variación de la actividad para la Argentina se encuentra por encima del promedio que el FMI augura para América Latina y el Caribe.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus previsiones de crecimiento para la Argentina: proyecta una expansión de 3,5% para el año en curso y de 4% para 2027. Así lo señala en la última actualización de su informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook) dado a conocer este miércoles en Washington. Prevé un aumento del producto bruto global de 3% para 2026 en un mundo signado por dos shocks opuestos : la guerra en Medio Oriente – negativo – y la tecnología impulsada por la inteligencia artificial – positivo -.

La tasa de variación de la actividad para la Argentina se encuentra por encima del promedio que el Fondo augura para América Latina y el Caribe. Mantiene una proyección de crecimiento estable para la región de 2,4% para 2026 y un leve repunte a 2,7% para 2027.

Para el caso argentino, la previsión del FMI es más optimista que la reflejada por las consultoras privadas. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central , prevé un crecimiento del PBI de 3% para el corriente año, es decir medio punto menos que la estimación del organismo internacional.

En el terreno regional, para Brasil , históricamente considerado el principal socio comercial de la Argentina, se espera que la economía muestre “ resiliencia” a corto plazo, con un crecimiento proyectado de 2,4% en el año en curso, lo que supone una mejora de 0,5 puntos respecto del informe del Fondeo de abril, y una desaceleración moderada a 2,2% en 2027 .

A partir de una “modesta aceleración” debido a la implementación de políticas domésticas menos restrictivas, se proyecta un crecimiento de 1,2% para México en 2026, y algo más, 1,9% en 2027 . No obstante, estas cifras representan recortes de 0,4 y 0,3 puntos porcentuales respecto de abril, dado que “la incertidumbre continúa limitando la actividad económica”.

Shocks

El FMI calcula que el crecimiento global se ubicará en 3 en el año en curso y en 3,4% en 2027. Se daría así una desaceleración respecto a la media de 2024-2025 que fue 3,5%.

El organismo describe una economía global que navega bajo el impacto simultáneo de dos grandes fuerzas contrapuestas. Por un lado, el shock de oferta negativo derivado de la guerra en Medio Oriente. A esta fuerza se le opone el impacto positivo de la tecnología impulsado por los avances y despliegue de la inteligencia artificial.

También señala que la tendencia de desinflación iniciada en 2024 se ha estancado temporalmente. Se calcula que la inflación general global subirá del 4,1% en 2025 al 4,7% en 2026, antes de descender al 3,9% en 2027, reflejando el incremento de los precios de los alimentos y la energía.

El FMI subraya que los riesgos siguen inclinados a la baja. En esta categoría se incluyen un posible recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente, volatilidad de las materias primas, fragmentación comercial y una eventual corrección en las valoraciones financieras de los sectores tecnológicos.

En particular, el informe sostiene que las condiciones financieras se mantienen respaldadas, entre otros factores, por las sólidas ganancias corporativas en el índice S&P 500, pero advierte sobre la existencia de amenazas a la estabilidad macrofinanciera.

Reseña, al respecto, que el persistente shock energético obligó a los bancos centrales a subir o mantener elevadas sus tasas de política monetaria, incrementando los rendimientos soberanos a largo plazo y las presiones de refinanciamiento.

También advierte que el mercado presenta una alta concentración en acciones ligadas a la Inteligencia Artificial (especialmente en EEUU, Japón, Corea y Taiwán). Un ajuste a la baja en las expectativas de rentabilidad o productividad de la IA podría provocar un desplome abrupto de las valoraciones de equidad, impactando el consumo privado mediante el "efecto riqueza" y endureciendo las condiciones financieras globales.

En tanto, el elevado nivel de deuda pública expone a los mercados soberanos a dudas sobre su sostenibilidad fiscal.

En este contexto, recomienda que la prioridad de política económica global se debe centrar en restaurar la estabilidad de precios, reconstruir los amortiguadores fiscales y promover reformas estructurales enfocadas en la seguridad energética y la preparación para la inteligencia artificial.

Materias primas

El mercado energético global se vio fuertemente impactado por la guerra en Medio Oriente, aunque los acuerdos diplomáticos recientes aliviaron parcialmente los picos de precios, según señala el informe.

El índice de precios spot del petróleo se proyecta en un promedio de $89 por barril para 2026 con un incremento del 32% respecto de 2025. Se señala que el mercado opera con precios spot más caros que los futuros ante los riesgos de suministro en el Estrecho de Ormuz. Para 2027, los contratos a futuro estiman una baja a $78,70 por barril.

En cuanto al gas natural, el precio de referencia europeo (Dutch TTF) se proyecta en $15, un 22% de aumento anual. Desde el inicio del conflicto, los precios escalaron cerca de un 50% en Asia y un 25% en Europa.

El Fondo también advierte que el encarecimiento de la energía impulsó un alza proyectada del 26% en fertilizantes y del 8% en los alimentos, amenazando la seguridad alimentaria global.