El Gobierno negocia con el FMI: cómo puede repercutir el resultado en el dólar blue

Dólar blue: un contexto complejo

Su visión se basa en el hecho que apunta Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, cuando sostiene que “puede que la confirmación del cierre de un acuerdo con el FMI traiga algo de menor tensión a la plaza cambiaria”, pero opina que la suba del blue está más relacionada con la situación general.

Para Quintana, lo pendiente con el Fondo es sólo un dato porque apunta que “pesos sigue habiendo, los datos de inflación no mejoran sustancialmente y la incertidumbre del proceso electoral alimenta conductas de dolarización”. Así, si bien considera que sería un buen paso el cierre del acuerdo con el FMI, no lo considera como un elemento preponderante en el rumbo del dólar hacia adelante.

Así, todo indicaría que las variables que lo están haciendo subir, más allá de que se logre el acuerdo con el FMI, siguen presentes en la economía y no se revertirían con un cierre positivo de las negociaciones. “Sin embargo, si no sale el acuerdo, creo que va a tener un recorrido al alza por delante”, advierte Tiscornia. Es decir, que, si bien no parece un elemento totalmente determinante para lograr una baja, sí, lo es para traer mayor calma cambiaria de cara a las PASO.

Los términos del acuerdo con el FMI: una clave

Sin embargo, para el economista Christian Buteler, “todo dependerá de qué tipo de acuerdo se logre firmar”. Sucede que una cosa es un acuerdo que permita traer unos u$s8.5000 millones o hasta u$s10.000 millones, como se había adelantado en un principio porque se adelantaban todos los desembolsos del año y otra es un acuerdo transitorio, que consiste en esperar hasta después de las elecciones para evaluar los desembolsos.

Según su visión, el problema está en el hecho de la expectativa inicial que se generó y la posibilidad de que los resultados no sean los esperados. “Cuando se genera una expectativa muy positiva y eso no se da tal como se esperaba, se puede dar un efecto bumeran. Es decir, que termina siendo un efecto negativo”, apunta Buteler.

De esta manera, advierte lógicamente que “no reaccionará de la misma manera el dólar blue, ni los bonos, ni las acciones a un acuerdo transitorio y endeble que a uno más fuerte que permita traer dólares al país”. Y, por otro lado, considera que pueden ser muy relevantes las dudas y certezas que aparezcan hacia adelante porque menciona que, después de las PASO, no se sabe si el Gobierno va a poder hacer algún tipo de acuerdo y, por otro lado, si la oposición sale favorecida en la selección de precandidatos, no va a poder negociar en nombre del país hasta que eventualmente sea gobierno.

Así, Buteler advierte que, frente a lo que trascendió, hasta ahora, del acuerdo, el panorama para el dólar no es positivo y afirma que esto no se debe, de ninguna manera a que esté barato. “Un dólar de $530 no es barato para nada. El tema es que la problemática de las reservas, la emisión constante, la incertidumbre y la tendencia argentina a cubrirse siempre en el dólar genera incertidumbre”.

Es por eso que Glustein considera que "Argentina debe insistir en demandar la postergación del pago y un giro inmediato que permita satisfacer la demanda de dólares que hay hoy" por cuestiones de cobertura electoral, pero también, por especulación ante la falta de reservas en el BCRA.

Será clave el nivel de contundencia que logre el Gobierno en el cierre del acuerdo con el FMI. Si finalmente logra que ingresen dólares frescos a las reservas del BCRA, lo que renovaría su poder de fuego, será un respiro para el devenir cambiario y para el derrotero del blue hacia adelante.