Murió Héctor Alterio, histórico actor del cine y el teatro argentinos

Protagonista de clásicos como “La Patagonia rebelde”, “La tregua” y “La historia oficial”, su obra estuvo atravesada por el compromiso político. Su legado esta compuesto por más de 150 películas.

El actor Héctor Alterio falleció a sus 96 años , según confirmó un comunicado de su familia distribuido por Pentación Espectáculos . Según informaron, el artista murió "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy". Detrás de él, quedó un legado en el teatro, cine y televisión, con una trayectoria que supera las 150 películas.

Estudió arte dramático y creó la compañía Nuevo Teatro para renovar la escena argentina durante los 60, de acuerdo a lo que publicó la Academia del Cine en un comunicado.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en la Argentina como en España, con reconocimientos como el Goya de Honor de la Academia de Cine en 2004.

A pesar de residir en España desde los 70, su participación en el cine nacional le valió el protagonismo en cuatro de las primeras películas argentinas en ser nominadas en Hollywood: "La tregua" y "La Patagonia rebelde" (1974); "Camila" (1984); "La historia oficial" (1985), que logró el Oscar y "El hijo de la novia" (2001).

El vínculo de Alterio con España y sus reconocimientos

En 1975 se exilió en España, tras el último gobierno militar. Esto le dio inicio a su vínculo con el cine español, colaborando con figuras de su industria como Jaime Chávarri, en A un dios desconocido, con la que obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; El crimen de Cuenca, de Pilar Miró; o El nido, la mítica historia de Jaime de Armiñán, nominada al Oscar en 1980.

En 2004 recibió el Goya honorífico de manos de sus hijos, los actores Ernesto y Malena Alterio. Más adelante, en 2008, la Argentina le reconoció el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica y en 2023 el entonces Centro Cultural Kirchner le brindó un homenaje con la participación de figuras nacionales como Ricardo Darín.

Entre sus últimos trabajos en cine, aparece el film italiano "Due uomini, quattro donne e una mucca depressa" (2015) y "Kamikaze" (2014), indicó la Academia de Cine de España.