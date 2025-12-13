El mozo que atendió a Joaquín Levinton contó cómo lo salvó: "Respirá que no te vamos a dejar ir" + Seguir en









El hombre detalló cómo asistió al cantante que sufrió un infarto, previo a llamar al SAME. Indicó que ingresó al bar "descompensando y afligido".

El músico ingresó al bar con un dolor en el pecho, describió el mozo. Otro día perdido / el trece

El mozo que atendió al músico Joaquín Levinton detalló este viernes cómo fue el momento en el que sufrió un infarto en un bar de Palermo. Entre las indicaciones que le dio, le pidió respirar y le indicó que "no lo iban a dejar ir". El cantante de Turf se encuentra internado desde el viernes con diagnóstico estable.

El trabajador del bar de Palermo ofreció una entrevista en América y detalló que Levinton, que es cliente habitual del lugar, ingresó pidiendo auxilio pasadas las 00.

El mozo que atendió a Joaquín Levinton contó cómo lo salvó "Ya vino descompensando, afligido, porque tenía un dolor en el pecho. Vino a pedir ayuda porque lo conocemos, dijo que le convidemos agua porque se sentía mal. Transpiraba muchísimo", comenzó relatando Richard.

joaquin levinton El cantante de Turf se encuentra internado desde el viernes con diagnóstico estable. @joaquinlevinton (Ig stories)

Luego de que Levinton indicara que le dolía el pecho, el mozo atinó a decirle "quedate tranquilo, respirá que no te vamos a dejar ir": "Llamamos al SAME rápido, lo asistimos. Me di cuenta de que tenia un pico de presión porque le tomé el puso, tenía 16.10 que era muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento".

Además, aclaró que el SAME lo atendió en el lugar y le realizó una serie de preguntas antes de llevárselo: "Se fue bien pero ya con un preinfarto encima", finalizó Richard.

