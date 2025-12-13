The End of an Era: el documental de Taylor Swift donde revela el destino de su fortuna, sus momentos más difíciles y su canción favorita

La exitosa cantante estrenó el film personal donde expone el proceso de la mayor gira de su carrera. Cuenta con seis episodios que repasan desde lo trágico hasta lo humorístico.

Taylor Swift atravesó uno de los períodos más intensos de su carrera artística y personal , marcado por el dolor, la introspección y decisiones clave sobre su legado musical . Así lo reflejó en el documental The End of an Era , donde la cantante estadounidense expuso momentos de profunda vulnerabilidad, y también reveló el destino de la fortuna generada por The Eras Tour .

El documental de seis episodios , estrenado el viernes, muestra el detrás de escena de la gira más grande de la carrera de Taylor Swift. Más allá de la alegría, las filmaciones también se detuvieron los episodios más trágicos que rodearon su música.

En el primer capítulo, la artista rompió en llanto al recordar el ataque ocurrido en Southport , cerca de Liverpool , en Inglaterra , donde tres niñas de 6, 7 y 9 años fueron asesinadas durante una clase de baile inspirada en sus canciones.

“Fue un horrible ataque”, expresó la cantante entre lágrimas antes de reunirse con las familias de las víctimas y subir al escenario del estadio de Wembley , en Londres , en agosto de 2024 . En ese mismo momento, intenta recomponerse: “Voy a reunirme con algunas de estas familias y dar un concierto” . Luego agregó, casi como un mantra: “Todo irá bien, porque cuando las vea, no voy a hacer esto (llorar). Lo juro por Dios, no voy a hacer esto”.

Tras ese encuentro, el documental muestra a Swift visiblemente afectada , contenida por su madre. Allí dejó una de las reflexiones más crudas del film: “A nivel mental, a menudo vivo en una realidad que no tiene nada de real”.

Sin embargo, explicó el peso de su rol artístico: “Pero mi trabajo consiste en gestionar todas estas emociones y luego recomponerme inmediatamente para subirme al escenario. Así es como tiene que ser”.

Esa misma noche, la artista brindó un show de tres horas y media, mientras cargaba con el impacto emocional del ataque, cuyo autor, Axel Rudakubana, fue condenado a 52 años de prisión. En el documental también recordó la cancelación de tres conciertos en Viena, tras detectarse planes para un atentado terrorista, y confesó un temor nuevo en su carrera: “Tener miedo de que les ocurra algo a mis fans es algo nuevo”.

El dinero que generó The Eras Tour

Más allá del impacto emocional, The Eras Tour también representó un hito económico sin precedentes. A lo largo de los años que duró la gira, Taylor Swift recaudó u$s 2.000 millones solo en venta de entradas, sin contar el merchandising. Durante una entrevista en The Late Show With Stephen Colbert, la artista explicó qué hizo con esa cifra monumental.

“Así es cómo me gasté mi dinero del Eras Tour. Mis fans son la razón por la que pude recuperar mi música”, afirmó al revelar que invirtió esos ingresos en recomprar su catálogo musical, una operación que concretó en mayo y que habría tenido un costo cercano a u$s 300 millones.

Sobre el acuerdo alcanzado con Shamrock Capital, la cantante recordó: “Para ellos fue un acuerdo comercial, pero sentí que ellos entendían lo que significaba para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi escritura y mis décadas de sueños”. La decisión cerró una de las disputas más importantes de su carrera y le devolvió el control total sobre su obra.

Taylor Swift reveló su canción favorita

En ese mismo programa televisivo, Swift también se permitió un momento más distendido al hablar de su música. Consultada por Stephen Colbert para elegir sus canciones favoritas, aclaró que sus gustos “cambian constantemente”, pero no dudó al señalar una en particular.

“Creo que la número uno es ‘All Too Well’, la versión de 10 minutos”, confesó. También mencionó su fascinación por The Life of a Showgirl y sumó otro título a su lista personal: “‘Mirrorball’, del álbum Folklore”.

Entre el dolor irreparable, el miedo por sus seguidores y la recuperación de su legado artístico, Taylor Swift dejó al descubierto un año atravesado por extremos. Un período donde la artista más poderosa de la industria mostró que, detrás del fenómeno global, también hubo lágrimas, decisiones profundas y una batalla personal por su historia.