La tierna y graciosa película de HBO Max que promete emocionarte hasta las lágrimas + Seguir en









Una historia clásica de hace más de 10 años que no te podés perder ya está disponible en la plataforma.

La divertida película de Eugenio Derbez ya está disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max

HBO Max sigue consolidándose como una plataforma de streaming ideal para quienes buscan contenido de calidad. Su catálogo incluye una variedad de películas que apelan tanto al humor como al corazón, perfectas para disfrutar en familia o en una tarde de descanso. Con historias que conectan con temas universales, ofrece propuestas que pocas veces se olvidan.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre estas destacadas producciones se encuentra una película mexicana que se ha convertido en un fenómeno de emociones y risas, accesible ahora en HBO Max para nuevas audiencias: “No se aceptan devoluciones”.

No se aceptan devoluciones Una propuesta divertida e ideal para el fin de semana. Imagen: HBO Max De qué trata No se aceptan devoluciones, la tierna comedia mexicana No se aceptan devoluciones es una comedia dramática mexicana dirigida, coescrita y protagonizada por Eugenio Derbez, que combina momentos de humor con profundas reflexiones sobre la vida y las responsabilidades. La historia gira en torno a Valentín Bravo, un hombre despreocupado, mujeriego y temeroso del compromiso que vive en Acapulco, cuya vida cambia radicalmente cuando una antigua pareja le deja una bebé en la puerta de su casa y desaparece inesperadamente.

Cuando Valentín descubre que se trata de su hija, decide viajar a Los Ángeles con la niña, llamada Maggie, con la intención de devolverla a su madre. Sin embargo, este viaje lo lleva por un camino inesperado de crecimiento personal, ya que termina convirtiéndose en un dedicado padre que lucha por sacar adelante a su hija incluso cuando la madre regresa años después para intentar recuperarla.

Con una mezcla de escenas cómicas, momentos emotivos y lecciones de vida, la película explora cómo un hombre aparentemente inmaduro puede transformarse por completo gracias al amor y la responsabilidad de cuidar a otro ser humano.

HBO Max: tráiler de No se aceptan devoluciones Embed - No se aceptan devoluciones - Tráiler Oficial HBO Max: elenco de No se aceptan devoluciones Eugenio Derbez

Loreto Peralta

Jessica Lindsey

Daniel Raymont

Alessandra Rosaldo