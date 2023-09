El súper dólar se encamina a cerrar su mejor trimestre en un año

El índice del dólar , que compara la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, está perdiendo un 0,4% , situándose en 105,75 unidades. No obstante, se dirige a terminar el trimestre con un aumento del 2,8% , junto con un undécimo repunte semanal consecutivo, marcando la racha más prolongada en nueve años.

"Agregó además: 'Realmente no esperamos ver ningún recorte de tasas de interés hasta dentro de bastante tiempo, hasta fines de 2024. Además, es posible que la Reserva Federal no quiera adoptar un tono menos agresivo, porque no quieren deshacer el trabajo que han hecho demasiado pronto'."

Yen: ¿intervendría el Gobierno japonés?

A pesar de lograr un cierto respiro, la presión sobre el yen se mantiene, ya que cotiza cerca de las 150 unidades por dólar, un nivel que muchos consideran como posible desencadenante de una intervención por parte de las autoridades. La moneda nipona está cediendo un 0,25% en el día, situándose en 148,925 unidades.

Por otro lado, el euro está avanzando por segundo día consecutivo. En su última cotización, muestra una mejora del 0,4%, llegando a 1,0608 dólares y alejándose de su mínimo multimensual de esta semana, que fue de 1,0488 dólares.

La libra esterlina está ganando un 0,2%, alcanzando 1,2236 dólares, después de haber tocado su mínimo desde el 17 de marzo esta semana. Esto ocurrió tras los datos que mostraron el viernes que los resultados económicos de Reino Unido desde el inicio de la pandemia de COVID-19 han sido mejores de lo que se pensaba.