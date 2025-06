Escalada bélica entre Israel e Irán sacudió a Wall Street: sufrió caídas de hasta 1,8%

El peor de los escenarios para Medio Oriente

Las acciones mundiales han registrado un repunte casi continuo desde principios de abril, con la esperanza generalizada de que la agenda arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump no sea tan agresiva como se creía inicialmente.

Sin embargo, el sentimiento se vio gravemente afectado después que Israel llevara a cabo un ataque militar contra Irán, alcanzando decenas de objetivos militares y nucleares en lo que se ha descrito “como el mayor ataque contra la República Islámica desde la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980”.

La medida se produjo pocos días antes que funcionarios estadounidenses e iraníes asistieran a la sexta ronda de negociaciones para un acuerdo nuclear.

Donald Trump instó a Irán a aceptar un nuevo acuerdo nuclear tras el ataque israelí, sugiriendo que los "próximos ataques ya planeados" podrían ser "aún más brutales".

En una publicación en Truth Social, el presidente afirmó que Teherán debe estar listo para llegar a un acuerdo "antes de que no quede nada". "No más muertes, no más destrucción, ¡HAZLO, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!", escribió Trump, añadiendo que previamente les había dicho a los funcionarios iraníes "con la mayor firmeza" que aceptaran un acuerdo.

La Casa Blanca advirtió con anticipación, que consideraría medidas militares si las negociaciones nucleares fracasaban, con un plazo de respuesta clave que vence el jueves próximo.

Irán respondió lanzando más de 100 drones hacia territorio israelí, según declaró un portavoz militar.

La perspectiva de una escalada de las tensiones en Oriente Medio, un centro crucial para la producción de petróleo, aumentó la incertidumbre de los inversores, que ya lidian con el aumento de las tensiones comerciales y algunos temen que pueda afectar negativamente al crecimiento mundial.

Un cimbronazo en los mercados a nivel global

Las acciones de las aerolíneas se desplomaron ante la creciente preocupación por el combustible. Delta Air Lines (-4,6%), United Airlines (-3,2%), Southwest Airlines (-2,8%) y American Airlines (-5,1%) cayeron drásticamente debido a que el aumento en los precios del crudo generó preocupación por la casi segura incidencia en los costos del combustible para las aerolíneas.

Mientras tanto, las compañías de defensa Lockheed Martin Corporation (+3,6%), Rtx Corp, Northrop Grumman (+3,2%) y L3Harris Technologies (+2,8%) avanzaron debido al aumento de las tensiones geopolíticas.

Las acciones energéticas impulsadas por el alza del crudo, tras los ataques israelíes contra Irán, Halliburton, APA Corporation y EOG Resources, avanzaron más del 4%.

Israel afirmó su intención de llevar a cabo más ataques para reducir la capacidad militar iraní, así como el avance en su programa nuclear, que Tel Aviv considera una amenaza para su propia existencia. Irán advirtió que Israel pagará un alto precio por su ataque, lo que aviva los temores de una interrupción del suministro de petróleo en la región.

Por otra parte, las acciones de Adobe cayeron un 5,5% a pesar de elevar su pronóstico anual, mientras que Apple también retrocedió un 1,6% aún después que sus ventas de iPhone alcanzaran el primer puesto en China en mayo. Las ventas globales crecieron un 15% interanual durante abril y mayo,” lo que representa el mejor desempeño del gigante tecnológico en dos meses desde la pandemia de COVID-19”, según datos de Counterpoint Research.

Las acciones energéticas impulsadas por el alza del crudo, Halliburton, APA Corporation y EOG Resources, avanzaron más del 4%.

Israel afirmó su intención de llevar a cabo más ataques para reducir la capacidad militar iraní, así como el avance en su programa nuclear, que Tel Aviv considera una amenaza para su propia existencia.

Irán advirtió que Israel pagará un alto precio por su ataque, lo que aviva los temores de una interrupción del suministro de petróleo en la región.

Repuntó el informe de confianza del consumidor de Michigan

El informe de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan repuntó en junio, alcanzando una lectura de 60,5 en las dos primeras semanas de junio, frente a una lectura de 52,2 en mayo, según los resultados preliminares publicados el viernes.

“Los consumidores parecen haberse tranquilizado en cierta medida tras el impacto de los aranceles extremadamente altos anunciados en abril y la volatilidad política observada en las semanas posteriores”, declaró Joanne Hsu, directora de encuestas de consumo de la Universidad de Michigan. Esta mejora en la confianza se produce tras la disminución de la presión sobre los precios que mostraron los datos de inflación de esta semana.

Esto sugiere que el impacto de los aranceles de Trump aún no se ha sentido por completo. Además, el mandatario advirtió el jueves que pronto podría aumentar los aranceles a los automóviles, lo que avivó la inquietud sobre el comercio justo un día después de afirmar que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China estaba "cerrado".