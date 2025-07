Brasil: la Corte Suprema descartó la prisión preventiva para Jair Bolsonaro

Embed - Eduardo Bolsonaro on Instagram: "A escalada autoritária promovida por Alexandre de Moraes acaba de atingir outro patamar. Dessa vez, a decisão absurda de proibir meu pai de dar entrevistas (algo que nem chefes de facções ou corruptos que hoje mandam no país sofreram) atinge não apenas o seu alvo, mas também a imprensa, agora impedida de exercer seu ofício, e toda a população, privada de seu direito à informação. Mais uma vez a história mostra que os abusos nunca acabam nos seus alvos originais. E a imprensa? Aceitará ser enforcada só para não dar razão ao que falamos há anos? Preferirá morrer por orgulho? Será que defenderão ao menos a própria liberdade? Foram anos de Alexandre de Moraes trilhando esse caminho com total anuência da Suprema Corte, que sempre o apoiou e permitiu que concentrasse cada vez mais poder. Moraes se tornou juiz, legislador e censor. Tudo ao mesmo tempo. Anulou a função do Congresso Nacional, exatamente como fez a democrática suprema corte venezuelana. Essa foi a verdadeira abolição do estado democrático de direito. Enquanto isso o povo voltou a ser um mero detalhe nas pautas nacionais e hoje sofre com impostos absurdos, falta de oportunidades e extrema insegurança. Quem ousa questionar, é perseguido. Vivemos um beco sem saída, criado por quem deveria proteger a Constituição. Já esta muito claro que a sobrevivência do Brasil depende fundamentalmente do fim imediato dessa empreitada cruel, obsessiva e autoritária que se instalou no país. Ou reagimos agora ou será tarde demais."

