Furor cripto: Ethereum vuela 11% y Bitcoin supera los u$s23.000 tras decisión de la Fed

Para los analistas, la suba de tasas de la Fed indicó que "la fortaleza o la debilidad del dólar es lo que más le importa a los precios del Bitcoin", explicó Naeem Aslam, jefe de análisis de Avatrade. "Hemos visto al índice del dólar salir de sus máximos y ahora vemos que los precios del bitcoin también suben. Será interesante ver si la relación se mantiene, ya que el precio del bitcoin no está todavía muy lejos de su soporte crítico de 20.000 dólares", señaló.

A día de hoy, los precios del BTC y el Ethereum operan en alza, "pero la principal resistencia que despejará la amenaza de cualquier otro movimiento a la baja es si BTC cruza por encima de la marca de precios de 30.000 dólares y ETH se dispara a 2.000 dólares", dice Aslam.

"El foco se centrará ahora en cualquier dato económico que pueda entrar en conflicto con los objetivos de la Fed. El banco central no sólo tiene que estar dispuesto a perjudicar seriamente las perspectivas de crecimiento en los Estados, sino también a aceptar la realidad de una recesión inminente y un mercado de trabajo sometido a una gran presión", comentan desde GlobalBlock.

Ethereum, sin techo

Tras el anuncio de fecha para la fusión de Ethereum ("The Merge"), la segunda criptomoneda de mayor capitalización de mercado logra un fuerte repunte. Sin embargo para el cofundador de la criptomoneda, Vitalik Buterin los precios podrían seguir en alza. "Hasta que 'The Merge' ('La Fusión') se produzca el evento no está descontado por el mercado", no sólo en términos de mercado sino también en términos psicológicos y narrativos. Lo más probable es que la esperada fusión se realice el 19 de septiembre y que no se produzca inmediatamente una transición a prueba de participación (Proof of Stake -PoS-) completa con la fusión de Ethereum Mainnet y Beacon Chain, según fuentes de CoinGape.

Buterin se refiere a que la transición a PoS no se completará con la fusión de Ethereum Mainnet y la cadena Beacon. Idealmente, las fases 'Surge, Verge, Purge y Splurge' son cruciales para la 'Merge'.

Según relata 'CoinGape' en un artículo: "En términos de mercado, la gente que anticipe una subida de precios como resultado de la próxima fusión a mediados de septiembre tendrá que esperar de 6 a 8 meses para que la subida de precios se produzca realmente".

El ethereum (ETH) se convertirá en una criptomoneda deflacionaria después de la bifurcación, ya que la oferta se reducirá como resultado de la EIP-1559 que propone quemar ETH en lugar de dárselo a los mineros.