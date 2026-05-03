La Fed advierte sobre riesgos en el crédito privado y alerta por posible efecto contagio en el sistema financiero

Michael Barr señaló que las tensiones en este segmento podrían derivar en una retracción del crédito y afectar al mercado corporativo.

El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Michael Barr, advirtió sobre los riesgos que enfrenta el mercado de crédito privado y alertó que un deterioro en ese segmento podría generar un efecto contagio que termine derivando en una crisis crediticia más amplia.

En una entrevista con Bloomberg News, Barr explicó que, si bien los vínculos directos entre los bancos y el crédito privado no representan por ahora una amenaza significativa, existen otras áreas de preocupación, en particular la exposición del sector asegurador a este tipo de financiamiento.

El funcionario señaló que el principal riesgo no radica únicamente en los problemas puntuales del crédito privado, sino en la posible reacción de los inversores. En ese sentido, advirtió que el mercado podría interpretar las tensiones actuales como una señal de debilidad generalizada del sector corporativo, lo que podría extender el impacto hacia el mercado de bonos.

Ese cambio en la percepción podría derivar en una retracción del crédito, profundizando las condiciones financieras y generando mayores tensiones en el sistema. Según Barr , este escenario podría amplificarse más por factores psicológicos que por los fundamentos económicos en sí.

Por qué el crédito privado es un problema para la Fed

En los últimos meses, el segmento de crédito privado mostró señales de estrés en medio de la volatilidad financiera global. Algunos inversores comenzaron a retirarse de estos activos, en un contexto marcado por dudas sobre las valuaciones, estándares de otorgamiento y una serie de quiebras de alto perfil.

“Me preocupa que nos estemos dirigiendo por un camino del que nos arrepentiremos en varios años, no hoy, no el próximo año”, sostuvo Barr. Y agregó: “El sistema bancario es muy fuerte, pero con el tiempo, estamos debilitando las cosas que han hecho a nuestro país tan fuerte”.

Las declaraciones del funcionario se dan en un contexto de debate dentro de la Reserva Federal sobre la regulación financiera. Barr, ex principal supervisor bancario del organismo, ha sido uno de los críticos más firmes de los intentos de flexibilización regulatoria impulsados en los últimos años, y fue el único miembro de la Fed que se opuso a una versión más moderada de los requisitos de capital de Basilea III.

Por su parte, el presidente de la Fed, Jerome Powell, había señalado en marzo que el organismo sigue de cerca la evolución del crédito privado. No obstante, sostuvo que, por el momento, no se observan riesgos sistémicos que puedan comprometer la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.