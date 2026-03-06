El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.599,96 para la compra y a $1.695,67 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 6 de marzo
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.669,75 para la compra y a $1.735,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.204,37.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 6 de marzo
El dólar oficial minorista cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.425,35 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.407.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 6 de marzo
El dólar blue cerró a $1.375 para la compra y a $1.395 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 6 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.473,88 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.8%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 6 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.431,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 6 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 6 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.462, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 6 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s71.162, según Binance.
