El PBI de la zona euro retrocedió 0,2% en el primer trimestre

Se trata de la primera contracción desde 2022. En la comparación interanual, la economía europea avanzó 0,3%. La diferencia por países.

La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, informó este viernes que el producto interior bruto (PBI) de la zona euro retrocedió 0,2% en el primer trimestre en comparación con los tres meses previos , según unas cifras revisadas para el período que fueron menores a las expectativas del mercado.

La lectura anterior para el trimestre estimaba una suba del PBI del 0,1%. El dato ya incorpora el impacto inicial del conflicto bélico en Medio Oriente y las tensiones sobre el petróleo internacional, factores que comenzaron a afectar el clima económico y las expectativas empresariales en Europa.

Frente al mismo periodo del año anterior, la economía de la zona euro aumentó 0,3%, por debajo del dato provisional, que mostraba una variación del 0,8%.

La contracción de la economía de la zona euro es la primera desde finales de 2022, cuando el PBI retrocedió 0,1%, y la mayor desde el segundo trimestre de 2020, cuando la actividad se desplomó por los confinamientos en respuesta a la pandemia de Covid-19.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PBI crecería un 0,1% intertrimestral en el primer trimestre.

La diferencia entre países

En el primer trimestre de 2026, Dinamarca (+1,9%) registró el mayor aumento del PBI con respecto al trimestre anterior, seguida de Estonia y Malta (ambas con un +1,1%), mientras que se registraron descensos en Irlanda (-12,1%), Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%). Por su parte, España volvió a liderar el crecimiento económico en el primer trimestre entre las mayores economías del bloque, con una expansión del 0,6%, el doble que Alemania e Italia y en contraste con la contracción registrada en Francia.

Durante el primer trimestre de 2026, el PBI de Estados Unidos aumentó un 0,4% en relación con trimestre anterior, tras crecer un 0,1% en el cuarto trimestre de 2025. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PBI estadounidense aumentó un 2,6%.