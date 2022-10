Fondos Comunes de Inversión: guía básica para empezar a invertir y dejar atrás al plazo fijo

Daniel Vicien, asesor financiero, en diálogo con Ámbito brindó la definición técnica: "Un Fondo común de inversión es un instrumento de inversión colectiva, regulado por una ley, y con supervisión y auditoria de la Comisión Nacional de Valores. Son carteras de inversión administradas por una Sociedad Gerente de Fondos Comunes de inversión (uno de los agentes de la ley del mercado de capitales) y cuyos activos están custodiados en una Sociedad Depositaria diferente de la sociedad gerente (otro agente del mercado de capitales)".

Cuando se ingresa a un Fondo Común de Inversión se está comprando pequeñas partes del fondo, a estas partes se las denomina cuotapartes. Existen dos tipos básicos, según la ley, los abiertos y los cerrados. "Los abiertos son aquellos que se suscriben y rescatan en horario del mercado (10 a 15 hs.) al precio de cierre del valor de las cuotapartes del día del rescate o suscripción. Estos fondos son abiertos porque la cantidad de dinero cuotapartes no es fija sino que varía con el dinero invertido", añadió Vicien.

"Rescate" se le dice al egreso de la inversión. Habitualmente los rescates se acreditan en distintos plazos dependiendo del fondo que se trate: puede ser en forma inmediata, en 24hs o en 48hs. En el caso de los Fondos Comunes de Inversión cerados, como hay un número limitado de cuotapartes, se necesita una contraparte para suscribir o rescatar.

Cómo elegir un Fondo Común de Inversión

Fondos de Liquidez (Mercado de Dinero): Son una inversión muy conservadora. Recomendada para quieren invertir su dinero a corto plazo, con liquidez inmediata y libre de fluctuaciones de precios.

Son una inversión muy conservadora. Recomendada para quieren invertir su dinero a corto plazo, con liquidez inmediata y libre de fluctuaciones de precios. Fondos de Bonos o de Renta Fija: Representan una inversión a mediano/largo plazo. Son de rendimiento y fluctuaciones de precio moderados.

Representan una inversión a mediano/largo plazo. Son de rendimiento y fluctuaciones de precio moderados. Fondos Mixtos: Combinan distintos activos financieros, tales como bonos, acciones y plazos fijos. Su riesgo y rendimiento dependerán del comportamiento de cada uno de ellos.

Combinan distintos activos financieros, tales como bonos, acciones y plazos fijos. Su riesgo y rendimiento dependerán del comportamiento de cada uno de ellos. Fondo de Acciones o de Renta Variable: Representan una inversión a largo plazo. Son de rendimientos potencialmente elevados y están sujetos a las fluctuaciones de precios de los mercados bursátiles.

Qué recomiendan los expertos

En el mercado para los minoristas, lo mas demandado son los de ajuste CER, para cubrirse de la inflación, y los money market o de mercado de dinero. "Un inversor minortista debería empezar invirtiendo una parte de lo que tiene y seguir el rendimiento. Debería empezar con Money Market y fondos con ajuste CER. Otro tipo muy demandado hoy son los fondos que solo tienen bonos corpororativos, es decir sin riesgo de deuda soberana", aseguró el asesor financiero.

"Los de mercado de dinero, estos fondos se rescatan en el día, no tienen riesgo de mercado y pagan una tasa de mas de 60% anual, son como una caja de ahorros pero con mejores tasas", le dijo a Ámbito, Daniel Vicien, y amplió: "Este es el fondo como para empezar a invertir y no dejar el dinero en una caja de ahorro que no ahorra".

En cuanto a los FCI de Renta fija son los que tienen activos como letras y bonos publicos y privados. Dentro de estos los de menos de un año son los que tienen letras. También existen fondos que sirven para cubrirse de la devaluación del dólar oficial (dólar linked). Por otra parte, hay fondos en dólares de bonos argentinos, fondos que no tienen activos argentinos (los sudamericanos), y fondos específicos, como por ejemplo, para compañías de seguros como las Pymes e Infraestructura.

"Siempre hay que saber en que se invierte, es decir mirar la composición del fondo", cerró Vicien.

Qué ventaja posee invertir en un FCI

Entre las ventajas de invertir en un Fondo Común de Inversión se encuentran que son seguros, que hay una diversificación en la inversión y están regulados y controlados por la Comisión Nacional de Valores. El inversor puede disponer de su dinero cuando lo necesite, no teniendo que esperar un plazo de vencimiento de su inversión, además de que son de fácil acceso, y simples de operar.

También es importante resaltar la desventaja que representan los FCI y es que implican más riesgo que un plazo fijo. Los porcentajes de rentabilidad de los fondos son estimaciones, lo que no implica que efectivamente se cumplan a rajatabla, a diferencia de los plazos fijos que el interés ya está preestablecido.

Cómo suscribirse a un FCI

Es necesario tener una Cuenta Comitente que se puede gestionar en un banco o broker de bolsa. Es una cuenta que no tiene costo y que la utiliza la Sociedad Gerente del Fondo para registrar las inversiones; allí se acreditarán las cuotapartes.