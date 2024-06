Fuga de capitales: las dos razones por las que regresaron u$s133 millones en abril

La estabilidad de los dólares financieros e informales y la desaceleración inflacionaria alentaron un nuevo desatesoramiento de los argentinos, no solo para seguir apostando al carry trade, sino también para afrontar más gastos domésticos.

El comportamiento del mercado cambiario durante abril, reflejado en los últimos datos oficiales, dan cuenta que de la mano de las continuas apuestas al carry trade y por motivos vinculados con la recesión los argentinos volvieron a repatriar capitales. Fueron 133 millones de dólares , según la contabilización de la formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero (FAE) del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA).

De modo que en lo que va del año, el primer cuatrimestre muestra una repatriación de capitales o desatesoramiento de 346 millones de dólares que, en realidad, se extiende desde que asumió el Gobierno de Milei a 676 millones de dólares. Cuando un año atrás la fuga había sumado casi 500 millones de dólares en el primer cuatrimestre del 2023.

Dólar: las dos razones por las que regresaron u$s133 millones en abril

Claramente esto está vinculado, por un lado, con la seudo estabilidad cambiaria que se vivió hasta el mes pasado donde la oferta de divisas no solo se nutrió en el margen del dólar blend para la exportación, sino también de las apuestas al peso y la tasa, y por otro con la necesidad de las familias y personas de cubrir mayores desbalances presupuestarios domésticos. Difícil saber a cuánto corresponde a cada factor, pero lo cierto es que los argentinos siguieron trayendo divisas del exterior y sacando de las cajas de seguridad y de los colchones para afrontar mayores gastos por la crisis y la recesión.

Por un lado, las ventas netas de billetes se explican por las ventas netas de personas jurídicas de 72 millones de dólares más 5 millones de dólares de parte de personas físicas. Pero, por otra parte, se registraron ingresos netos a cuentas propias desde el exterior por un total de 56 millones de dólares. Este resultado se explicó principalmente por los ingresos netos del Sector Real -excluyendo Oleaginosas y Cereales- por 41 millones de dólares, de Inversores Institucionales y otros por 10 millones de dólares, de Oleaginosas y Cereales por 4 millones de dólares y de Personas Físicas por 2 millones de dólares, señala el BCRA.

En cuanto a la cuenta financiera cambiaria total del Sector Privado no Financiero, en abril registró un superávit de 418 millones de dólares, vinculado con el otorgamiento neto de préstamos financieros locales por 542 millones de dólares, la liquidación de otros préstamos financieros del exterior y títulos de deuda por 308 millones de dólares, las ventas de activos externos por 133 millones de dólares, los ingresos de inversión extranjera directa por 56 millones de dólares, las ventas de títulos valores en moneda extranjera por 16 millones de dólares, la liquidación de inversiones de portafolio de no residentes por 8 millones de dólares y de préstamos de organismos internacionales y otros por 7 millones de dólares.

Estos ingresos fueron parcialmente compensados por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por 534 millones de dólares (explicados principalmente como la contrapartida de cobros de exportaciones del sector real de bienes y servicios no liquidados en el mercado de cambios y depositados en cuentas locales, ingresos por consumos de turistas no residentes con tarjetas e ingresos de activos externos de residentes que quedaron depositados en cuentas locales) y por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por 120 millones de dólares.

Mientras que por el lado de las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Sector Financiero, el balance también fue superavitario en 97 millones de dólares debido principalmente por la caída de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por 185 millones de dólares, que fue parcialmente compensada por la suscripción neta de títulos valores por 65 millones de dólares, por los egresos netos por préstamos financieros y líneas de crédito por 19 millones de dólares y por los egresos netos por préstamos de organismos internacionales por 5 millones de dólares.

Dólar: el stock de los bancos

El BCRA señala que las entidades finalizaron abril con un stock de PGC de 6.400 millones de dólares, lo que significó una caída del 3% respecto del cierre del mes anterior. El resultado se explicó por la caída en la tenencia de billetes por 96 millones de dólares y de divisas por 89 millones de dólares. La tenencia de billetes en moneda extranjera totalizó así 4.996 millones de dólares al cierre del mes, stock que representó el 78% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Por su parte, el conjunto de entidades cerró abril con una posición vendida a término en moneda extranjera por 714 millones de dólares, reduciendo su posición vendida respecto al cierre de marzo en unos 27 millones de dólares. Durante abril, las entidades compraron 223 millones de dólares directamente a clientes “Forwards” y vendieron 196 millones de dólares en mercados institucionalizados.

Las entidades de capitales extranjeros cerraron abril con una posición vendida neta de 360 millones de dólares, reduciendo su posición vendida respecto de marzo en 52 millones de dólares. Por su parte, las entidades nacionales vendieron 25 millones de dólares, elevando su posición vendida neta respecto al mes previo hasta los 355 millones de dólares.