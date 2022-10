Pablo Castagna: "Los bonos CER son los grandes candidatos en la carrera frente al dólar y la tasa"

Pablo Castagna: La economía argentina transita una encrucijada creada por muchos desequilibrios, especialmente generados por la inflación y la escasez de reservas internacionales. A esto se suma la necesidad de cumplir con las metas trimestrales con el FMI, que advirtió en la última revisión la necesidad de políticas macroeconómicas estrictas no solo necesarias para asegurar los objetivos clave del programa, sino también para moderar gradualmente la demanda interna, abordar la alta inflación persistente y evitar un ajuste desordenado. La sensación general es que el Gobierno está intentando llegar a las elecciones con medidas contingentes, evitando un salto del tipo de cambio y usando la tasa de interés, las normativas cambiarias y los congelamientos de precios para maniobrar en el corto plazo.

P.: En las últimas semanas volvió al centro de la escena el debate sobre la posibilidad de aplicar un Plan de Estabilización. ¿Es factible o ya es tarde para este Gobierno?

P. C.: Nunca es tarde para tomar medidas que generen confianza y ayuden a ordenar la macro. El Gobierno aún tiene margen previo a las PASO del año que viene para tomar decisiones que lo ayuden a fomentar el ingreso de divisas y a contener la inflación. Argentina es un país con un enorme potencial no solo en Vaca Muerta sino en la actividad agrícola-ganadera, vitivinícola e incluso en reservas de litio (segundo reservorio del mundo). Medidas tendientes a generar confianza y previsibilidad son palancas claves para el desarrollo productivo.

P.: ¿Cómo observa la evolución del precio del dólar oficial y paralelo tras las recientes medidas cambiarias de octubre? ¿A cuánto proyecta esos tipos de cambio en diciembre? ¿Habrá un verano caliente o en calma?

P.C.: Con las medidas del dólar soja y dólar Qatar, el Gobierno ha dado la pauta que está más dispuesto a tomar un camino de contingencia, en lugar de convalidar aumentos del tipo de cambio que acompañen o superen el ritmo de la inflación. En un país con tanta sensibilidad a factores externos e idiosincráticos, es muy difícil proyectar con precisión el valor del tipo de cambio. Sin embargo, vemos una referencia para el dólar oficial a través de las cotizaciones de los contratos de dólar futuro. A fines de 2022, este mercado arroja un valor de $187, lo que implica un incremento del dólar oficial de 23% para lo que resta del año. Por el lado de los dólares financieros podemos hacer una cuenta rápida mirando las cotizaciones de cierre de 2021, cuando el dólar contado con liqui cerró en torno a $200. Si ajustáramos ese número por inflación (que se proyecta en 100% para 2022) nos da un valor cercano a $380/$400 y actualmente estamos bastante lejos de ese valor. La temperatura de los próximos meses medida en la brecha dependerá de que el Gobierno aproveche el primer bimestre para tomar medidas de ajuste.

P.: Hasta fin de año, ¿quién cree que ganará la carrera entre el dólar, la inflación y la tasa?

P.C.: Por lo observado hasta el momento, los instrumentos ajustables por el índice CER, que se construye a partir del dato de inflación, son los candidatos a la carrera. Esto puede explicarse en la capacidad del gobierno de ejercer control estricto sobre los tipos de cambio (vía cepo o intervención) y la tasa de interés, lo que no ocurre tan directamente en la inflación.

P.: Los castigados bonos argentinos en dólares, ¿tocaron finalmente piso o es probable que testeen nuevos mínimos? ¿Es momento para sumar a la cartera? ¿Cuáles y por qué?

P. C.: En lo que respecta a bonos argentinos en dólares hay que distinguir según se trate de bonos corporativos, subsoberanos o soberanos. Los bonos en dólares de empresas argentinas han tenido un desempeño relativo muy bueno y los canjes ofrecidos dado que las empresas no pueden acceder al mercado oficial de cambios para hacer frente a los pagos de amortización en su totalidad. Vemos interesantes bonos de empresas como ARCOR y Pampa Energía, por ejemplo. En cuanto a bonos provinciales, también han sido más resilientes que los soberanos y se pueden encontrar opciones muy atractivas como bono de la Ciudad de Buenos Aires vto. 2027 Ley Londres rindiendo 12% anual, que es el mejor crédito argentino o Córdoba vto. 2025 con un retorno de 20% anual. Por último, con respecto a soberanos, vemos interesante el Global 2038 (GD38) por sobre el Global 2030 (GD30) ya que ofrece mayor protección legal al inversor dado que fue emitido bajo el indenture 2005 y mayor cupón. Si bien es más caro en precio, básicamente, la diferencia se debe a esos dos motivos.

P.: ¿Es momento de posicionarse en acciones esperando el recambio presidencial, o aún es muy temprano? ¿Qué sectores y empresas pondera?

P. C.: Si bien no es sencillo conocer el timing del mercado, para quienes estén positivos con un cambio electoral de cara a 2023 puede ser momento de acumular acciones argentinas dado que, medidas en dólares, están en valoraciones muy bajas. Aún nos falta mucha información sobre los posibles candidatos, pero la bolsa suele ser un “play” muy político y, de haber una coalición que logre consensos para ordenar medianamente la macroeconomía, la recuperación sería generalizada. Para quienes deseen ir tomando posición, nuestro fondo Balanz Acciones propone una cartera de papeles de las principales empresas argentinas, administrado por profesionales (portfolio managers) que realizan una gestión activa utilizando herramientas de análisis técnico y cuyo objetivo es ganarle al índice S&P Merval.

P.: ¿Qué oportunidades hay hoy en el mercado para poner a trabajar los dólares? ¿FCI, ON, Cedears? ¿Cuáles?

P. C.: En Balanz contamos con dos fondos en dólares muy interesantes para quienes quieran obtener algún rendimiento de los saldos en dólares. El primero es el Fondo Ahorro en dólares, que se compone de una variedad de bonos en dólares de empresas argentinas, tiene una TIR del 9.3% y la posibilidad de retirar el dinero en 48 hs. El segundo es el Fondo Sudamericano USD, que invierte en bonos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, tiene una TIR de 4% y un plazo de rescate de 48 hs.

P.: ¿Qué alternativas más rentables ofrece hoy el mercado de pesos para aquellos “encepados” respecto del dólar? ¿CER, Dóllar linked, tasa badlar o tasa fija?

P.C.: Nuestra preferencia son los títulos ajustables por CER, ya que es la curva que mejor nos protege. En caso de haber un salto de tipo de cambio, habrá un correlato en precios y eso es capturado por este tipo de instrumentos. Para el muy corto plazo, no dejamos de lado la tasa fija que ofrecen las LEDES entre el 75% (a noviembre) y el 84% (a enero), actualmente por encima de la tasa de plazo fijo y con posibilidad de venderlos si se necesita el dinero.

P.: ¿Qué opina de la extensión del horario del mercado argentino hasta las 18 hs.?

P.C.: Es una decisión que intenta replicar la franja horaria del mercado de Estados Unidos, que suele marcar la tendencia en CEDEARs, bonos soberanos y acciones argentinas que tienen ADR, pero en la práctica no pensamos que tenga impacto significativo.

P.: A nivel Latam, ¿qué espera de las elecciones en Brasil y en los activos financieros (renta fija y variable)?

P.C.: Bolsonaro tuvo una performance mucho mejor a la esperada según los sondeos de 60 encuestas que, en general, lo daban como ganador a Lula en primera vuelta y eso tuvo una reacción positiva en los activos brasileños. No obstante, Simone Tebet y Ciro Gomes, quienes salieron en tercer y cuarto lugar respectivamente, le dieron su apoyo a Lula de cara a la segunda vuelta el 30 de octubre por lo que no está definido lo que puede ocurrir en el balotaje. A pesar del resultado que nos dejen las elecciones, la piedra angular de la política económica de la próxima administración tendrá que seguir siendo la prudencia fiscal, caso contrario, se expone a volver a reeditar la turbulencia experimentada en las administraciones anteriores. Aunque sea Lula el ganador, el mercado espera un gobierno moderado que no se radicalice, con menos populismo que el mandato de 2003-2010 y más medidas pro mercado, que fortalecerán las sinergias comerciales con nuestro país. Mirando la película del 2022, en un mundo que es un viento de frente, la bolsa brasileña ha tenido un buen desempeño: el índice Bovespa se incrementó en un 6% en 2022, sin tomar en cuenta el efecto post elecciones.

P.: Respecto del panorama internacional, temas como inflación, tasas de interés y recesión global: ¿Qué implicancias tiene en las decisiones de inversión?

P.C.: La situación actual de la economía global y de las condiciones financieras distan de haber mejorado, donde ciertos indicadores de actividad empiezan a mostrar signos de debilidad dando indicios de una posible recesión producto de la suba de tasas por parte de los principales Bancos Centrales del mundo. En Europa, se suma al ajuste monetario del Banco Central Europeo el agravamiento del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que profundiza la dinámica negativa en los activos de riesgo. En acciones, las pérdidas son de magnitud comparables con aquellas observadas en la crisis global de 2008-2009 cuando el S&P cayó 34% en 2008 y el Nasdaq 35%. Este año, el S&P acumula una caída de 25% y el Nasdaq 34%. Sin embargo, no hay que perder de vista que el retorno promedio anual del S&P (entre 1929 y 2020) ha sido del 10% y que a fuertes caídas sobrevinieron fuertes recuperaciones los años posteriores.

P.: Durante el mes de octubre se espera que el 67% de las empresas más relevantes del S&P 500 presenten las ganancias del tercer trimestre: ¿En qué posicionarnos?

P.C.: La temporada de balances ya inició con los reportes de los principales bancos (Bank Of América, Goldman Sachs, Citigroup y JP Morgan) que vieron mejorada la rentabilidad debido a la suba de tasas. Lo importante de esta temporada de resultados son las proyecciones que den las compañías para el próximo año. En un mercado como el actual, preferimos posicionarnos en acciones de compañías value o de valor, que son las más resilientes ante suba de tasas. Y a nivel sectorial, mantenemos nuestra preferencia por bancos y sector energético.

P.: Ante ese panorama, ¿qué prefiere la renta fija o la renta variable?

P.C.: Debido al incremento en las tasas de interés vemos atractivo en los activos de renta fija. Dentro de este asset class destacamos los Bonos del Tesoro de Estados Unidos (conocidos como “activos libres de riesgo”) rindiendo un 4.2% a un año, Bonos de calificación Investment Grade tales como Ford vto. 2026 con un rendimiento del 6,26% anual o JP Morgan vto. 2026 con un rendimiento de 5,2% anual. También creemos que hay valor en Bonos corporativos de Latam en los que, siendo selectivos en la calidad crediticia, encontramos opciones interesantes en empresas como Petro Rio, Petrobras y Mercado Libre con rendimientos entre 7 y 9%.

P.: ¿Habrá este año rally de Santa Claus? ¿Desde cuándo podría haberlo?

P.C.: En los últimos 20 años, el bimestre noviembre-diciembre otorgó rendimientos positivos el 70% de las veces. Este año el disparador será la inflación de USA. De mostrar señales de desaceleración, lo que implica que la postura agresiva de la FED está dando sus resultados, podría empezar a pensarse en una recuperación. Aun así, se necesitarían varios rallys Santa Claus para recobrar lo perdido.

P.: ¿Qué activos no faltan en la cartera de Pablo Castagna?

P.C.: En primer lugar, hay que diferenciar los activos internacionales de los locales. Para la parte internacional: bonos del Tesoro de Estados Unidos para el corto plazo rindiendo 4% o JP Morgan 2024 rindiendo 5.2% anual, son opciones que no hay que desaprovechar. En renta variable internacional, un fondo cuya estrategia sea especifica. Me gustan las temáticas vinculadas a 5G e inteligencia artificial porque considero que, al haber sido las más castigadas, serían las que más rápido pueden recuperarse es una visión a largo plazo y no hay que asustarse por la volatilidad que puedan sufrir. Para lo local, me gustan los bonos subsoberanos como Ciudad de Buenos Aires vto. 2027, un distrito que nunca incumplió sus pagos, con un rendimiento de 12% anual, y Pampa Energía vto. 2026 con un retorno de 9% anual, son mis elegidos.