CEOs globales de Mercedes-Benz Camiones y Buses sobre inversión en Argentina: "Creemos en el país y queremos crecer"

Los máximos ejecutivos mundiales de Daimler, BusesTill Oberwörder, y de Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert, inauguraron la nueva planta de Zárate, en la que el grupo invirtió u$s110 millones. Destacaron el potencial exportador, la integración con Brasil y defendieron la producción local frente al avance de competidores chinos.

Los CEOs globales de Daimler Buses, Till Oberwörder (izquierda), y de Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert (derecha), dialogaron con medios argentinos en el marco de la inauguración de la planta de Zárate.

Cuatro años después de la separación global entre el negocio de autos y el de vehículos pesados, Mercedes-Benz Camiones y Buses terminó de concretar su mudanza industrial en la Argentina. La compañía inauguró oficialmente su nueva planta en Zárate , un complejo en el que invirtió u$s110 millones y desde donde buscará consolidar su liderazgo en camiones y colectivos, ampliar exportaciones y ganar eficiencia logística. Para la puesta en marcha viajaron al país los CEOs globales de Daimler Buses, Till Oberwörder, y de Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert , quienes defendieron la apuesta industrial en medio de la apertura importadora y remarcaron que “creen en el futuro de la Argentina”.

“Tenemos 75 años de historia en la Argentina y eso demuestra que creemos en el país”, sostuvo Oberwörder durante una entrevista con pocos medios argentinos, entre ellos Ámbito, en la flamante planta de Zárate. El ejecutivo destacó que, pese a la volatilidad económica recurrente, el mercado argentino mantuvo “una consistencia importante en el transporte público y de cargas”.

La nueva planta concentra ahora toda la operación de camiones y buses que históricamente funcionó en Virrey del Pino, La Matanza. El nuevo complejo reúne producción, logística y depósito, con una ubicación estratégica por su cercanía al puerto de Zárate. “Llegamos al límite de crecimiento que teníamos en la planta anterior. Acá podemos trabajar con proveedores más cerca, mejorar la logística entrante y saliente y pensar en oportunidades más allá de la Argentina”, explicó Puchert.

Los ejecutivos remarcaron que la operación argentina no funciona de manera aislada sino integrada a la red industrial global de Daimler Truck, particularmente con Brasil.

“Brasil y Argentina están bajo el mismo techo. Las plantas no trabajan individualmente, sino en redes de producción que optimizan habilidades y conocimiento”, explicó Puchert.

En ese esquema, la compañía importa componentes desde Brasil, pero también exporta producción argentina hacia otros mercados. Actualmente, desde Zárate salen buses OH hacia México, un perfil exportador que la empresa comenzó a desarrollar recientemente.

“El acuerdo Mercosur-Unión Europea es un marco importante para intensificar el intercambio entre Europa y América Latina. Hemos pasado momentos buenos y malos juntos y esa historia común es una fortaleza”, agregó Oberwörder.

La apuesta regional también aparece vinculada al cambio de eje del crecimiento global. “El sur global tiene más potencial de crecimiento que el norte. América Latina es una región dinámica y la demanda de transporte de cargas va a seguir creciendo, porque las economías de los países están en alza”, afirmó el CEO de Daimler Buses.

"La nueva competencia no preocupa, pero tiene que ser justa"

Consultados por el avance de marcas chinas en el mercado argentino, los ejecutivos evitaron dramatizar la competencia, aunque marcaron diferencias. "La nueva competencia no preocupa, pero tiene que ser justa", analizaron.

“En todo el mundo entran y salen nuevos competidores. Eso nos obliga a mejorar”, sostuvo Oberwörder. Sin embargo, aclaró: “Los vehículos importados pueden tener un mejor precio de entrada, pero el valor está en todo el ciclo de vida del producto”.

En ese sentido, defendieron la importancia de la posventa y la red de concesionarios como factor clave en el negocio de camiones. “Un camión parado representa mucho dinero perdido. La venta es apenas una parte; después viene el servicio, los repuestos y la asistencia. Construir una red de atención no es sencillo”, explicó Puchert.

Actualmente Mercedes-Benz lidera el mercado argentino de buses con más del 60% de participación y ronda el 35% en camiones. En 2025 patentó cerca de 5.900 camiones y 2.000 buses en el país.

WhatsApp Image 2026-05-08 at 2.45.55 PM El corte de cinta se realizó este viernes.

Exportaciones, electrificación y capacidad ociosa

La planta de Zárate tiene capacidad para producir hasta 10.000 unidades anuales, cuando en el mercado doméstico actual en 2025 se patentaron 20 mil unidades entre camiones y buses. Por eso, la estrategia incluye necesariamente aumentar exportaciones.

“Queremos mantener nuestro liderazgo, pero también crecer. Estamos pensando qué otras líneas de productos podemos montar en la Argentina y qué podemos hacer para la exportación”, dijo Oberwörder. La compañía produce actualmente unas 20 unidades por día y tiene margen para escalar rápidamente si la demanda regional acompaña.

Los ejecutivos también dejaron abierta la posibilidad de incorporar tecnologías electrificadas en el futuro, aunque aclararon que todavía faltan condiciones de mercado e infraestructura en la región. “Los productos ya existen. El problema no es el vehículo, sino cuándo el mercado estará listo”, sostuvo Puchert. En Brasil, Mercedes-Benz ya comercializa camiones eléctricos y en Europa los buses de cero emisiones superan a los diésel en algunos segmentos.

“En América Latina la electrificación recién comienza. La infraestructura de carga y el costo de la energía son factores decisivos”, indicó. "Los buses urbanos tienen la ventaja de una planificación del recorrido, en larga distancia es más complejo", dijo. Y concluyó: "En Europa hay más vehículos cero emisiones, eso llegará a otras regiones. Aprendemos en una región y lo aplicamos en otras cuando es necesario".