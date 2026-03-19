La empresa SpaceX de Elon Musk podría dominar muy rápido el S&P 500

SpaceX podría salir a cotizar en Wall Street con una valuación de u$s1,5 billones, captando la atención de los principales ETF.

La posible salida a bolsa de SpaceX se perfila como uno de los eventos financieros más relevantes de los próximos años. La compañía fundada por Elon Musk podría buscar recaudar hasta u$s50.000 millones, una cifra que la colocaría entre las mayores ofertas públicas iniciales (OPI) de la historia.

Las estimaciones de mercado también son impactantes: se especula con una valuación cercana a los u$s1,5 billones. De concretarse, la firma se ubicaría inmediatamente entre las empresas más grandes de EEUU , en un grupo muy selecto donde hoy predominan gigantes tecnológicos.

El impacto de este debut no se limitaría al mercado accionario en general. Uno de los efectos más importantes sería su posible inclusión en el S&P 500 , el índice de referencia más seguido a nivel global.

Para formar parte, las compañías deben cumplir ciertos requisitos, como cotizar en una bolsa estadounidense, tener ganancias sostenidas y alcanzar una capitalización mínima. Según los analistas, SpaceX cumpliría con estos criterios sin mayores dificultades .

Incluso, se menciona que S&P Dow Jones podría evaluar ajustes en sus reglas para facilitar la rápida incorporación de la compañía. Si eso ocurre, el efecto dominó sería inmediato sobre los fondos indexados .

SpaceX podría salir a cotizar en Wall Street con una valuación de u$s1,5 billones, captando la atención de los principales ETF.

Compras masivas

En particular, los ETF que replican el S&P 500 tendrían que comprar acciones de SpaceX. Entre ellos se destacan el Vanguard S&P 500 ETF (VOO), el iShares Core S&P 500 ETF (IVV) y el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), que concentran miles de millones de dólares en activos y siguen de manera pasiva la composición del índice.

Este punto es clave, dado que la entrada de SpaceX obligaría tanto a fondos pasivos como a gestores activos a incorporar el papel en sus carteras, generando una fuerte demanda inicial. Históricamente, este tipo de eventos suele traducirse en subas de corto plazo en la cotización.

Además, el tamaño de la compañía implicaría un peso significativo dentro del índice desde el primer momento. Con una valuación de u$s1,5 billones, SpaceX podría posicionarse entre las diez mayores empresas del S&P 500, compitiendo directamente con nombres como Tesla, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon, entre otros.