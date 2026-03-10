SpaceX apunta al Nasdaq para realizar su histórica salida a bolsa + Seguir en









Se podría tratar de la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos, de acuerdo a fuentes cercanas a la estrategia de la empresa.

El Nasdaq 100 se consolida como el barómetro de referencia para los grandes capitales, al agrupar a gigantes tecnológicos de la talla de Apple, Amazon y Nvidia.

El gigante espacial de Elon Musk, SpaceX, apunta al Nasdaq para realizar su histórica salida a bolsa. De acuerdo a cuatro fuentes familiarizadas con el plan, Reuters reporta que este movimiento se perfila como el lanzamiento financiero más grande de la historia.

El debut de SpaceX en el mercado tecnológico depende de una inclusión acelerada en el selecto Nasdaq-100. Sin embargo, si bien la intención es firme, los planes podrían ajustarse debido a la naturaleza confidencial de las negociaciones actuales.

Reuters ya había informado anteriormente de que SpaceX tenía previsto salir a bolsa en junio. Informes del Financial Times sugieren que la firma de Musk buscaría captar u$s50.000 millones, alcanzando una valoración de 1,5 billones. Este movimiento arrebataría a Saudi Aramco el título de la mayor salida a bolsa jamás registrada.

La Bolsa de Nueva York (NYSE) también está en la carrera por atraer a SpaceX. No obstante, diversas fuentes aseguran que ninguna de las dos entidades recibió todavía una notificación oficial sobre la decisión definitiva.

space x starship v2 El debut de SpaceX en el mercado tecnológico depende de una inclusión acelerada en el selecto Nasdaq-100. @SpaceX La normativa propuesta por el Nasdaq busca seducir a gigantes tecnológicos como OpenAI, Anthropic y SpaceX para que debuten en su parqué. Esta regla de "entrada rápida" permitiría que una empresa se integre al índice en menos de un mes, siempre que su valor la sitúe entre las 40 más grandes. Con una valoración proyectada de u$s1,75 billones, SpaceX aterrizaría directamente como la sexta compañía más valiosa de EEUU. Este cambio es disruptivo, ya que actualmente las empresas deben operar durante un año antes de acceder a índices como el S&P 500 o el Nasdaq 100. Con esta medida, se eliminaría la espera tradicional de 12 meses diseñada para demostrar estabilidad ante inversores institucionales, agilizando el proceso para firmas de gran escala.