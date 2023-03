Las 5 claves para entender lo que pasa en los mercados financieros y su impacto local

Por último, el cuarto banco que está en la mira de todos es el First Republic Bank que pende de un hilo y se analiza, según Bloomberg, la posibilidad de que directamente sea vendido ante la incapacidad de sostener la liquidez. First Republic obtuvo el domingo financiación adicional a través de JPMorgan Chase & Co y la Reserva Federal, lo que le da acceso a un total de 70.000 millones de dólares en fondos a través de diversas fuentes para hacer frente a la salida de los depósitos. Sin embargo, parece no haber sido suficiente y las acciones se vuelven a desplomar este jueves.

2. Efecto contagio en Europa de la crisis

Con la quiebra o problemas de solidez de estos bancos, los economistas comenzaron a advertir que la principal causa de lo que está sucediendo en el sector financiero es la suba de tasas de interés de la Fed. La industria compró títulos con rendimientos bajos y, al subir la tasa, perdieron mucho dinero en 2022.

El miércoles, el "efecto contagio" que se preveía que iba a llegar, alcanzó a los bancos europeos que lograron contagiar a las bolsas. Esto se debió al anuncio del Credit Suisse de que no invertirá más lo que empezó a alarmar a los inversores de la sostenibilidad del sector. Así fue como algunas bolsas como el IBEX tocaron mínimos y se hundieron hasta 4%.

Este jueves, pese a que la incertidumbre continúa, el BCE decidió elevar la tasa 50 puntos básicos preocupado por una inflación que está lejos del cumplimiento de metas. Al mismo tiempo, las autoridades resaltaron que "el colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) no representa un "riesgo significativo" de contagio para los mercados bancarios de Europa".

3. El rol de los mercados emergentes

Recientemente, se dio a conocer que el colapso de Silicon Valley Bank afectó cerca de 14 emprendedores argentinos y pymes locales. Básicamente porque Silicon Valley financiaba en su mayoría, a las startups. Sin embargo, pronto se aclaró que esos emprendedores lograron retirar sus fondos.

En medio de la crisis, los bonos soberanos en dólares y la deuda en moneda local de los mercados emergentes subieron con fuerza y se presentaron como una oportunidad.

El colapso de Silicon Valley Bank ha despertado preocupaciones sobre la estabilidad del sistema financiero de Estados Unidos y aumentó la probabilidad de recesión en la economía más grande del mundo, lo que llevó a una drástica reducción de las apuestas sobre aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro a dos años registró el lunes la mayor caída en cuatro décadas cuando los inversionistas se apresuraron a buscar refugios.

“La gracia salvadora para los mercados locales emergentes es que las tasas reales son altas, lo que proporciona un colchón para las monedas de mercados emergentes y, aparte de la volatilidad externa, los fundamentos de los mercados emergentes están en buena forma”, dijeron analistas de Bloomberg. “Los bancos centrales de los mercados emergentes están más cerca de la tasa máxima que el BCE y la Fed, lo que sugiere que las tasas reales son atractivas a futuro”.

4. Cómo impactó en la Argentina

En una Argentina debilitada como la nuestra pero sin acceso a los mercados internacionales, el colapso de Silicon Valley Bank afectó a los papeles argentinos que cotizan en Nueva York y a los bonos soberanos en dólares en un principio por la incertidumbre global. Sin embargo a largo plazo puede ser una oportunidad: si la Fed decide detener la suba de tasas de interés - como así prevén los analistas que suceda- los inversores podrían incluir títulos riesgosos como los argentinos, cuyo primer impacto sería en un alza de los bonos globales.

La Fed decidirá el martes 22 de marzo si sube o no las tasas. En ese momento se podrá observar el impacto en la Argentina. Sin embargo, este temor al traslado de la crisis financiera a la economía real suele tener efecto en las commodities, como estuvo sucediendo en el caso del petróleo. Esto genera una caída en las acciones petroleras como es el caso de YPF.

5. Cómo puede reaccionar el dólar a la crisis financiera

Cuando hay incertidumbre global, los títulos argentinos son vistos de riesgo y por eso se sucede la venta de los mismos, a esto responde las caídas de los últimos días pese a que los bonos en dólares no vienen teniendo una buena performance ni en febrero ni en marzo. Sin embargo, esta búsqueda de activos más seguros puede repercutir en la cotización del dólar: el desarme de posiciones en pesos puede generar tensiones en la plaza cambiaria. Sin embargo, la suba de los dólares financieros parece formar parte del microclima local en el que los dólares se mantuvieron estables en el mes de febrero y en marzo buscan un reacomodamiento a la espera de las próximas decisiones del Ministerio de Economía.