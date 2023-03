Colapso de SVB golpeó las finanzas de 14 emprendedores argentinos

Según indicó Forbes, los clientes realizaron una corrida para retirar sus depósitos, se derrumbaron las acciones de SVB y se contagiaron muchos bancos dadas las sospechas que despertó sobre la saludad del sistema bancario. El Gobierno de Estados Unidos anunció que no realizaría un salvataje al banco pero que si respaldaría los depósitos.

"Aquí viven colgados de las noticias la información fluye muy rápido. En mi opinión eso retroalimentó la corrida. Y también esta el efecto del shorteo con lo cual las apuestas hacia la baja de sus acciones influyeron en aumentar la percepción del problema y el castillo de naipes se derrumbó mas rápido de lo que se imaginaba. Se trata de un banco con 40 años no es un newcomer", afirman una fuente especializada del sector en diálogo con Forbes.

Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, anticipó esta semana que muchos emprendedores llegaron a retirar sus fondos y ubicarlos en instituciones más sólidas. "Ayudamos a todos los emprendedores de la red Endeavor que son cerca de 12. Algunos dijeron que pudieron retirar el dinero el jueves y, otros, que tenían menos de u$s250.000, lo estaban pudiendo sacar. Los estamos ayudando a abrir cuentas en otros bancos para que puedan cumplir con sus compromisos", explicó Bearzi.

Por su parte el ecosistema de empresas Biotech que se maneja desde GRIDX sumó un par mas de casos, aunque según la organización también fueron solucionando, llevando a 14 el total de empresas impactadas hasta ahora.

En una nota publicada en La Nación, Martín Perri, CEO de Nulinga, una plataforma online de aprendizaje de idiomas, relató que se enteró que el banco tenía problemas el jueves por la tarde. "A las 16 me llegó un mensaje que decía que el banco estaba con problemas de liquidez y al rato me llegó el mismo mensaje de dos fondos que invirtieron en Nulinga, que son Niu Ventures y MrPink. Ahí le prestamos atención al tema y nos terminamos de convencer cuando el CEO del banco dijo que, si no había una corrida, estaban sólidos. Entonces decidimos sacar la plata, a pesar de que sabíamos que estábamos asegurados, porque teníamos menos de u$s250.000″, contó.

Otra de las startups locales afectadas fue Choiz que, según pudo saber La Nación, logró recuperar sus fondos luego de tener dificultades para recuperarlos durante jueves y viernes.

Workana, un marketplace para freelancers, publicó en su cuenta de Likedin que la empresa tenía el 25% de sus fondos en SVB y que pudieron recuperarlos, al igual que ocurrió con Moova, una empresa de logística.

La aceleradora y fondo local NXTP aseguraron que de las 200 inversiones que tienen en la región, la mitad había abierto sus cuentas en el banco californiano. “Quedamos expuestos y también muchos de los fundadores de las empresas. Les avisamos a todos y muy rápido nos dispusimos a cuidar el capital de todos. Por ser argentinos tenemos experiencia en hacer todo esto rápido. Muchos giraron fondos rápido el jueves pasado y el fin de semana fue intenso. Muchas de nuestras empresas, el 20%, quedaron con capital ‘adentro’, por suerte el gobierno de EEUU salió luego a bancar todos los depósitos“.

En una nota a la CNV (Comisión Nacional de Valores), Plaza Logística informó el lunes que tiene colocados u$s3.200.000 en una cuenta de garantía de First Republic Bank, otra institución que es seguida de cerca y puede protagonizar la próxima quiebra.