Las criptomonedas operan en alza en una semana clave y Ethereum se dispara por entradas récord en ETF

El mercado de las criptomonedas opera con tono alcista este jueves, impulsado por factores regulatorios, entradas masivas a fondos cotizados y expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos. El bitcoin (BTC) se mantiene por encima de los u$s118.000, tras marcar un nuevo máximo histórico esta semana por encima de los u$s120.000, mientras que ethereum (ETH) se dispara cerca de un 10%, cotizando en torno a los u$s3.430, en su mejor jornada desde marzo.