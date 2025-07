Cofundó un icónico foro y potenció su fortuna al casarse con una estrella del deporte: quién es Alexis Ohanian

Transformar una idea en millones no es tarea fácil , pero hay quienes logran hacerlo y dejar huella en el camino. En el caso de Alexis Ohanian , su historia mezcla visión emprendedora, tecnología y una relación que lo lanzó a la fama global.

Ese mismo año creó su firma de inversión Seven Seven Six, enfocada en negocios con impacto social, tecnología, salud y productos de consumo. A través de ella, apoya startups innovadoras y también impulsa el acceso a fondos para minorías.

Ohanian también lidera 776.org, una organización que entrega becas a jóvenes con proyectos emprendedores. La iniciativa busca reducir barreras para quienes desean lanzar su propio negocio.

Varios millones: a cuánto asciende la fortuna de Alexis Ohanian

La fortuna personal de Ohanian se calcula en alrededor de 150 millones de dólares, mientras que la de su esposa, Serena Williams, ronda los 340 millones, según cifras de Forbes. La pareja no solo comparte una vida familiar, sino también una visión de negocios que genera impacto.

En los últimos años, Ohanian sumó inversiones en el deporte, como en el Chelsea Femenino y el equipo Angel City FC, reforzando su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino y la equidad en el deporte.