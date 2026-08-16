El peronismo prepara otra cumbre para avanzar en la unidad para 2027 Por Liliana Franco + Agregar ámbito en









El encuentro se llevaría a cabo este miércoles, días después de la cumbre de unidad entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. La intención es convocar a más figuras del justicialismo y fuerzas afines para defender las PASO.

El justicialismo mueve sus fichas. Tras el encuentro de la semana pasada, preparan otra reunión a la que se sumarían nuevos dirigentes.

Este miércoles está prevista una nueva cumbre de los principales dirigentes del peronismo con el propósito de ampliar las adhesiones a la unidad del partido y la defensa de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), según pudo saber Ámbito. Así, está previsto convocar a dirigentes como Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La primera reunión se llevó a cabo el jueves pasado y contó con la presencia de lo más granado del movimiento: Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, José Mayans y Germán Martínez, el denominado Grupo de los 10.

El encuentro, que fue particularmente impulsado por Massa, tiene como objetivo principal de corto plazo mantener las PASO. Se considera que el tema es crítico porque el peronismo necesita tanto de la realización de las elecciones primarias como el mileismo impedirlas, para así intentar ganar la reelección frente a una oposición dividida.

El PJ mueve fichas para defender las PASO mientras construye la estrategia para el 2027 Precisamente, desde la Casa Rosada se pretende cambiar la ley electoral con la adhesión de los representantes en el Congreso de los gobernadores peronistas más cercanos.

El Grupo de los 10 envió un mensaje a estos mandatarios advirtiéndoles que la intención del Partido Justicialista (PJ) es mantener las PASO, para asegurarse un candidato representativo y de unidad. Y la amenaza sería la conformación de listas que disputen los territorios de los gobernadores que no cumplan con el acuerdo.

En el PJ hay quienes buscan la aparición de figuras nuevas. Tal es el caso de Natalia de la Sota, una dirigente que es vista como posible candidata a presidente. Entre sus atributos, es joven y lleva un apellido ilustre dentro del peronismo -es hija del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota -. El nombre de esta diputada se barajó como posible vicepresidente en una fórmula con Axel Kicillof, pero hay quienes lo desmienten señalando que, en realidad, se trata de “una operación para bajarle el precio”. En tren de operaciones, en el entorno de Massa desmienten que el dirigente de Tigre piense presentarse como candidato a presidente o gobernador de Buenos Aires. En este caso también dicen que son noticias falsas que difunden quienes quieren perjudicarlo, ya que -explican – el ex ministro de Economía considera que “todavía no ha llegado su tiempo”.