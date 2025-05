Mercados: ETF activos superaron récord de u$s1,3 billones en abril, ¿cuáles son los 20 principales?

Crecimiento de los ETF y contexto en mercados

¿Qué pasó en abril?: el índice S&P 500 cayó un 0,7% acumulando una caída del 4,9% en el primer cuatrimestre de 2025, en contraste, el índice de mercados desarrollados (excluido EEUU) subió un 4,9% acumulando un 10,9% en lo que va de año (España y Portugal registraron las mayores ganancias en abril, con un 8,7% y un 7,7%, respectivamente); mientras que el índice de mercados emergentes aumentó un 0,9% acumulando un 1,8% en 2025 (Hungría lideró la tendencia con una ganancia del 10,8%, seguida de cerca por México con un 10,4%).

A fines de abril, había 3.590 ETF de gestión activa listados a nivel mundial, con 4.616 cotizaciones y activos por más de u$s1,30 billones, de 558 proveedores que cotizan en 41 bolsas de 32 países. Los ETF de gestión activa centrados en renta variable lideraron la tendencia, captando u$s22.490 millones durante abril, lo que elevó las entradas de renta variable en lo que va de año a u$s96.180 millones, superando significativamente los u$s58.160 millones registrados en el mismo período de 2024. Por su parte, los ETF de gestión activa centrados en renta fija también experimentaron una sólida demanda, con entradas netas de u$s7.330 millones durante abril. En lo que va de año, las entradas de productos de renta fija alcanzaron los u$s65.040 millones, duplicando los u$s32.780 millones registrados hasta abril de 2024. “Una parte significativa de las entradas netas de abril a los ETF de gestión activa se puede atribuir a los 20 principales productos por nuevos activos netos, que en conjunto generaron u$s13.410 millones durante abril”, señala la consultora fundada por la ex directora general de BlackRock/Barclays Global Investors, Deborah Fuhr. A la cabeza del grupo se encontraba el J. P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, que registró la mayor entrada neta individual de u$s1.670 millones, lo que destaca la fuerte demanda de los inversores de estrategias de renta variable generadoras de ingresos, explica Fuhr.

Según el ranking de ETFGI, los 20 principales ETF de gestión activa por nuevos activos netos en abril pasado son: J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, Hwabao WP Cash Tianyi Listed Money Market Fund, Yinhua Traded Money Market Fund, Dimensional International Value ETF, Capital Group Dividend Value ETF, Avantis US Large Cap Value ETF, Capital Group Growth ETF, J. P. Morgan Equity Premium Income ETF, SAMSUNG KODEX Money Market Active ETF, y PIMCO Multi Sector Bond Active ETF. Los dos ETF del J.P. Morgan gestionan unas de las mayores carteras de este segmento del mercado con u$s24.000 y u$s39.000 millones respectivamente.