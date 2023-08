Moody's rebajó la nota de 10 bancos de EEUU

Moody's aplicó la medida a 10 bancos, mientras que colocó bajo revisión para posibles rebajas a seis de los gigantes bancarios más prominentes, incluidos Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truist Financial.

Moody's: más medidas ante el riesgo

Además, Moody's modificó la perspectiva de once bancos de grande envergadura a negativa, incluyendo a Capital One, Citizens Financial y Fifth Third Bancorp.

La crisis de confianza en el sector bancario estadounidense, desencadenada por la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank a principios de este año, resultó en una retirada masiva de depósitos en numerosos bancos regionales. A pesar de las medidas de emergencia implementadas por las autoridades para restablecer la confianza, la situación permanece inestable.

Moody's advirtió que los bancos que enfrentan pérdidas no realizadas significativas que no se reflejan en sus ratios de capital regulador están expuestos a la pérdida de confianza en el actual entorno de tasas elevadas.

Moody's: el contexto de la decisión

Este informe se emite en medio de un endurecimiento de las condiciones monetarias, ya que el ritmo acelerado de aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha ralentizado la demanda y la capacidad de endeudamiento.

El aumento de las tasas de interés también extendió la preocupación por la posibilidad de una recesión y ejerce presión sobre sectores como el inmobiliario para que se adapten a la nueva realidad pospandémica.

Datos de la encuesta de la Reserva Federal publicados la semana pasada indicaron que los bancos de Estados Unidos observaron un endurecimiento en las normas de otorgamiento de créditos y una menor demanda tanto de empresas como de consumidores durante el segundo trimestre.

Los analistas de Morgan Stanley (NYSE:MS) sostienen que es probable que la demanda de préstamos continúe disminuyendo y que la velocidad de este declive se reduzca aún más.

La agencia de calificación Fitch, similar a Moody's, redujo la calificación crediticia de Estados Unidos en un escalón, a AA+, debido al deterioro fiscal pronosticado en los próximos tres años y a las persistentes negociaciones en torno al límite de la deuda.

Entre los bancos cuya calificación fue rebajada por Moody's se encuentran M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank y BOK Financial Corp.