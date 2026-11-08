Morgan Stanley apuesta por la tokenización y comienza a operar acciones y bonos del Tesoro de EEUU en blockchain

El banco estadounidense se convirtió en una de las primeras entidades financieras en utilizar la nueva infraestructura de DTCC para digitalizar activos tradicionales. Además, prevé incorporar la negociación de acciones tokenizadas a su plataforma durante el primer trimestre de 2027.

Morgan Stanley no es el único banco interesado en esta transformación del mercado financiero.

El banco estadounidense Morgan Stanley dio un nuevo paso en el mercado de activos digitales al comenzar a tokenizar acciones y bonos del Tesoro de Estados Unidos, mediante la infraestructura desarrollada por Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). La iniciativa posiciona a la entidad entre las primeras instituciones financieras en utilizar esta tecnología para integrar instrumentos tradicionales con redes blockchain.

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La operación se concretó a través del nuevo servicio de tokenización de DTCC, que comenzó a funcionar el 28 de octubre y permite convertir activos financieros del mundo real, conocidos como Real World Assets (RWA), en representaciones digitales que pueden transferirse mediante cadenas de bloques.

El avance forma parte de una estrategia más amplia de Morgan Stanley para incorporar activos digitales a su negocio. De hecho, el banco prevé habilitar la negociación de acciones tokenizadas en su sistema alternativo de operaciones durante el primer trimestre de 2027, aunque inicialmente había fijado ese objetivo para la segunda mitad de 2026. The Block+1

Amy Oldenburg, responsable de estrategia de activos digitales de Morgan Stanley, explicó que la experiencia permitirá evaluar la integración de los instrumentos tokenizados con los sistemas financieros tradicionales y orientar los próximos desarrollos tecnológicos de la entidad.

La tokenización consiste en crear una representación digital de un activo tradicional, como una acción, un bono o un instrumento financiero, mediante tecnología blockchain. Este mecanismo permite que los activos puedan transferirse a través de redes digitales y abre la posibilidad de operar fuera de los horarios convencionales de los mercados financieros, aunque la negociación efectiva depende de las plataformas y regulaciones aplicables.

En el caso de Morgan Stanley, la iniciativa utiliza la infraestructura de DTCC, una de las principales organizaciones responsables de los servicios de compensación, liquidación y custodia de valores en Estados Unidos.

Su filial depositaria, Depository Trust Company (DTC), mantiene más de US$114 billones en activos bajo custodia y desarrolló un sistema que permite emitir representaciones digitales de valores tradicionales conservando los derechos económicos y de propiedad asociados a los instrumentos originales.

Según DTCC, los usuarios habilitados pueden convertir los activos entre sus versiones tradicionales y tokenizadas, así como transferir las representaciones digitales a billeteras compatibles.

La entidad sostiene que esta tecnología podría contribuir a mejorar la liquidez, facilitar la utilización de activos como garantías financieras y permitir una administración más eficiente del capital.

La tokenización consiste en crear una representación digital de un activo tradicional, como una acción, un bono o un instrumento financiero, mediante tecnología blockchain.

JPMorgan, Citi y Bank of America también participan del proyecto

Morgan Stanley no es el único banco interesado en esta transformación del mercado financiero. La nueva infraestructura de DTCC comenzó a operar con 20 instituciones que firmaron acuerdos para acceder al servicio, entre las que se encuentran JPMorgan, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Fidelity Investments, State Street y UBS.

La plataforma fue desarrollada con la colaboración de más de 150 empresas del sector financiero y tecnológico, con el objetivo de facilitar la conexión entre los mercados tradicionales y los sistemas basados en blockchain.

Actualmente, el servicio funciona sobre dos redes: Canton Network y una red privada de DTCC basada en Besu. La organización prevé incorporar nuevas cadenas de bloques durante 2027 para ampliar la interoperabilidad del sistema.

El lanzamiento también cuenta con respaldo regulatorio. En diciembre de 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) emitió una carta de no objeción que permitió avanzar con el proyecto bajo determinadas condiciones.

Entre los instrumentos comprendidos se encuentran acciones de empresas que integran el índice Russell 1000, fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a los principales índices bursátiles estadounidenses y bonos del Tesoro. dtcc.com+1

Qué planea Morgan Stanley para 2027

Además de participar en la infraestructura de DTCC, Morgan Stanley trabaja en el desarrollo de sus propias capacidades para negociar activos tokenizados. La entidad espera incorporar acciones tokenizadas a su sistema alternativo de negociación, conocido como Alternative Trading System (ATS), durante el primer trimestre de 2027.

Este tipo de plataforma permite ejecutar operaciones entre compradores y vendedores fuera de las bolsas tradicionales, como la Bolsa de Nueva York o el Nasdaq, dentro del marco regulatorio estadounidense.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para el segundo semestre de 2026, pero fue postergado mientras el banco continúa desarrollando la tecnología necesaria.

En declaraciones a The Block, Oldenburg explicó que la entidad todavía necesita ampliar su infraestructura y que la demanda institucional permanece condicionada por la disponibilidad de productos financieros tokenizados.

La ejecutiva también proyectó que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar entre US$3 billones y US$10 billones hacia 2030, una estimación que refleja las expectativas de crecimiento del sector, aunque no constituye una garantía sobre su evolución.