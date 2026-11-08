Citan a indagatoria e inhiben bienes al gremialista Abel Furlán, extitular de la UOM

El juez Ariel Lijo investiga un pago de u$s959.000 y llamó a declaración indagatoria al ex titular de la Unión Obrera Metalúrgica para el 17 de este mes.

El juez federal Julián Ercolini llamó a declaración indagatoria a Abel Furlán , ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) , y a María Soledad Calle, exempleada del sindicato y fundadora de la empresa USEM SA, en el marco de una investigación por presuntos fraudes con fondos de los aportes de los afiliados.

Según la resolución judicial, se investiga el contrato firmado en febrero de 2023 entre la UOM y USEM SA, empresa creada dos meses antes y que fue contratada para administrar el presupuesto del gremio y de su obra social a cambio de una comisión del 0,5%. El magistrado señala en el expediente la falta de transparencia en la adjudicación y la ausencia de documentación que respalde el control de los millonarios fondos que pasaron por las cuentas de la firma.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es la entrega, desde una seccional de la UOM, de "aproximadamente 959.000 dólares en efectivo" a USEM SA, sin documentación respaldatoria sobre el origen de esos fondos. Ese dinero habría sido destinado a depositarse en una caja de seguridad del Banco Nación. El juez solicitó informes oficiales sobre los movimientos de dicha caja.

El juzgado destaca que Calle era empleada de la UOM y a la vez dueña del 50% del capital de USEM SA, donde figura como directora suplente. Adalberto Braconi, presidente de la firma, es titular del otro 50%. La resolución sostiene que no se habría acreditado una compulsa de precios, una evaluación de antecedentes ni mecanismos para prevenir ese conflicto de intereses.

El escrito judicial describe un esquema de retribución porcentual que no se vinculaba con la cantidad o complejidad de las operaciones, con la dotación afectada ni con resultados verificables. Señala además que USEM podía rescindir con un preaviso de treinta días, mientras que el sindicato y la obra social no tenían esa facultad, salvo en caso de insolvencia de la contratista. Tampoco habría revisiones periódicas de honorarios, penalidades ni garantías.

Sobre Furlán y Lobato, el juzgado indica que, además de intervenir en la celebración de los contratos, mantuvieron trato directo con Braconi. Sobre Braconi, afirma que preparaba y autorizaba transacciones bancarias de USEM. Furlán deberá presentarse a indagatoria el 17 de noviembre mientras que María Soledad Calle está citada para el 24 de este mes. En el mismo fallo, Ercolini dispuso la inhibición general de bienes para ambos, argumentando la magnitud de la maniobra investigada, indicios de crecimiento patrimonial y la necesidad de preservar eventuales bienes de origen ilícito.

Indagatoria y otras medidas

Además de la inhibición general de bienes, el juez ordenó el bloqueo del acceso a cajas de seguridad a nombre de USEM SA y de la UOM; una prohibición de innovar sobre la composición accionaria de USEM SA; comunicaciones a registros de la propiedad inmueble, del automotor, de buques y aeronaves, al Banco Central y a la Inspección General de Justicia, entre otros. Para justificar el peligro en la demora, el magistrado argumentó que el universo patrimonial investigado aún no está delimitado y que no se estableció el destino final de los fondos.

El juzgado también ordenó profundizar la investigación sobre 959.000 dólares en efectivo. Según un acta del 2 de junio de 2026 aportada por la defensa, la habría entregado Leonardo Víctor Vandenbosch, en representación de la seccional Campana-Zárate de la UOM, a USEM SA, representada por Braconi, para guardarla en la caja "CS 155.09" de la casa central del Banco Nación. Se pidió al banco informar titulares, autorizados, fechas de apertura y el registro completo de accesos.

Calle fue desvinculada de su cargo en la UOM tras la intervención judicial del gremio. Furlán se desempeñaba hasta la intervención como secretario general de la UOM y fue uno de los dirigentes de la CGT con mayor vinculación política con el kirchnerismo. La UOM se encuentra actualmente intervenida por orden judicial por irregularidades financieras y en sus últimos comicios internos.