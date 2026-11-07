Destitución de Santiago Peña: el impacto financiero según Moody's del cimbronazo político en Paraguay + Agregar ámbito en









Depreciación del guaraní, suba del riesgo país y caída del consumo fueron los efectos inmediatos en la economía paraguaya.

El guaraní se depreció 9,2% en una semana.

Desde que se conoció el desfalco de ueno bank, los días en la política del Paraguay fueron convulsionados. En 24 horas, se terminó de abrir una nueva etapa política: votación unánime de ambas cámaras del Congreso para aprobar el juicio político contra el presidente Santiago Peña y asunción del antes vice, Pedro Alliana, en simultáneo a la detención del mandatario destituido. El impacto en las finanzas del país vecino fueron inmediatas, aunque hay incertidumbre acerca del efecto futuro. "Esperamos una transición ordenada que facilite la adopción oportuna de decisiones sobre la resolución y asegure la continuidad de las políticas", sostuvo Moody's.

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El principal efecto se vivió en la cotización del guaraní, que terminó la jornada del jueves 5 de noviembre como la divisa de peor desempeño a nivel mundial frente al dólar estadounidense con una depreciación del 4,68% en una sola jornada. El total de la semana fue una suba del dólar del 9,2%, lo que provocó que pase de 5.950 guaraníes a 6.500 guaraníes.

En una economía en donde la inflación acumulada desde enero hasta octubre fue tan sólo del 1,8%, el impacto fue sensible para el cotidiano paraguayo, que se recintió también en su consumo: la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) estimó una contracción del 70% de la venta de los comercios en la semana, lo que atribuyen a la incertidumbre por el desfalco de ueno bank, por la paralización de entrega de dinero y el bloque de la aplicación de la entidad financiera.

Por otra parte, el riesgo país subió a 144 puntos básicos (un 5,1%), después de haber alcanzado un techo de 157 puntos. A fines de octubre, el mismo índice de la JP Morgan le daba 119 puntos al Paraguay. El desplome de los bonos soberanos se vivenció particularmente el jueves, en donde tuvieron una caída promedio de u$s1,5 centavos en los títulos con vencimientos al 2050.

Santiago Peña fue destituido y detenido en 24 horas. Captura Informe Moody's sobre Paraguay En el informe que dio a conocer Moody's sobre Paraguay, hicieron hincapié en el contexto político, reconociendo que "no espera que haya un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay, respaldado por un fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja (alrededor del 38% del PIB), los acontecimientos ponen de relieve las persistentes debilidades institucionales y de gobernanza relacionadas con un largo historial de muy débil control de la corrupción".

Aún así, su expectativa es que "los riesgos sistémicos se mantengan contenidos mediante un proceso de resolución rápido y ordenado". "Si bien la quiebra de Ueno Bank genera un pasivo contingente para el gobierno, los costos fiscales directos parecen limitarse al posible apoyo de liquidez del Banco Central del Paraguay (BCP) al fondo de garantía de depósitos", agregaron. "El BCP ha indicado que alrededor del 97% de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía de depósitos de Paraguay y, a septiembre de 2026, el fondo contaba con una liquidez de U$s1.600 millones, equivalente a aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de Ueno", detallaron. En ese marco, apuntaron que "nuestra evaluación de la fortaleza institucional incorpora las puntuaciones de Paraguay en los Indicadores Mundiales de Gobernanza; entre ellas se encuentran las correspondientes a efectividad gubernamental, control de la corrupción y Estado de derecho. Las puntuaciones se sitúan de forma sistemática en el percentil 25 o por debajo de este entre los soberanos que calificamos y son inferiores a la mediana de sus pares calificados en Baa". Asimismo, se mostraron optimistas con la estabilización próxima: "Un gobierno encabezado por Alliana probablemente mantendría el actual marco de política económica de Paraguay, que respalda la disciplina fiscal, la independencia del BCP para establecer la política monetaria y la estabilidad de precios mediante un régimen de metas de inflación". "Esperamos una transición ordenada que facilite la adopción oportuna de decisiones sobre la resolución y asegure la continuidad de las políticas. Una incertidumbre prolongada en torno a la transición política y una mayor inestabilidad política y social podrían afectar el desempeño económico y fiscal debido al aumento del riesgo político y al deterioro de la confianza de los inversores", concluyó Moody's.

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