Nuevo dilema para el dólar: profundizar caída para controlar la inflación o ponerle un piso y acumular reservas Por Solange Rial + Seguir en









Con la aceleración del IPC, aparece en escena nuevamente el uso del ancla cambiaria como una herramienta para contener los precios. Sin embargo, esa estrategia no está exenta de riesgos.

Llega un nuevo dilema para el nivel del dólar en el marco del recrudecimiento de la inflación.

La inflación de marzo, con el 3,4% de suba mensual, marcó el pico más alto en un año, lo que volvió a poner en el debate si el Gobierno debería volver a hacer uso del ancla cambiaria y dejar caer aún más el valor del dólar para contener a los precios. El inicio de la cosecha gruesa le da al equipo de Luis Caputo una buena oportunidad para acelerar las compras de divisas y fortalecer las reservas, aunque esto podría significar ponerle un piso al tipo de cambio.

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Cabe resaltar, sobre este último punto, que, en lo que va de abril, el Banco Central (BCRA) acumuló u$s1.635 millones en compras y ya superó con holgura los u$s1.158 millones que adquirió en enero y los u$s1.555 millones de febrero. "Está a solo u$s37 millones del total de marzo, con aún nueve ruedas por delante. Esto implica un ritmo promedio de compras de u$s149 millones diarios", aportaron desde PPI.

El dilema: ancla cambiaria y dólar más bajo, o dólar más alto y más reservas Desde este mismo bróker se preguntaron cuál será la estrategia oficial en el marco de la pronta cosecha gruesa y aún flujos financieros por liquidar. "La autoridad monetaria deberá decidir la dosis de compras (que se asume que tendrá el ritmo actual como piso) y de caída del tipo de cambio. No debe ser soslayado que el tipo de cambio real se ubique en niveles históricamente bajos: 31,5% por debajo del promedio de largo plazo (excluyendo la gestión de Alberto Fernández) y apenas 1,5% por encima del nivel heredado por Massa (promedio de noviembre de 2023)", añadieron.

Sin embargo, desde este mismo informe, plantearon que, si se decide poner un ojo en la inflación, "el BCRA podría permitir una baja adicional del tipo de cambio, aunque esto pondría más presión a los márgenes de los productores de transables (aquellos bienes que se pueden exportar)". Por último, desde una perspectiva de compresión de riesgo país, para PPI "un incremento en el ritmo de compra de reservas inclina la balanza por una mejora en las condiciones financieras para el soberano".

Para Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras, la respuesta quizás esté en tratar de equiparar ambas posturas. "Yo creo que el Gobierno está haciendo un poco de equilibrio entre sumar reservas y a la vez mantener al tipo de cambio como ancla nominal, pero no lo veo retrocediendo mucho más".

Para este experto, una vez pasada la temporada de alta liquidación, "el dólar, como mínimo, debería dejar de apreciarse en términos reales". "Lograr desacelerar la inflación ayudará para que esto suceda sin necesidad de movimientos bruscos. El Gobierno debe hacerse de un colchón para suavizar eventuales tensiones en el año electoral y por ello debería evitar apreciar mucho más para recomponer reservas", amplió en charla con Ámbito. Por último, el economista Gustavo Ber, también en diálogo con este medio, opinó sobre este debate: "Creo que seguirá calmo aún cuando experimente ligeros deslizamientos ante las tasas reales cortas negativas, frente al exceso de oferta de este trimestre. El foco estará puesto en el ritmo de compras del BCRA y en que cómo se traducen en acumulación de reservas".