Las bajas por lesión que obligaron a la Selección Argentina a cambiar listas antes de los Mundiales

El caso de Leonardo Balerdi recuerda antecedentes recientes en Qatar 2022 y Rusia 2018, cuando hubo reemplazos de último momento.

Leonardo Balerdi quedó desafectado de la lista final y reabrió una serie de antecedentes recientes en la Selección Argentina.

La baja de Leonardo Balerdi a pocos días del debut en el Mundial 2026 volvió a poner sobre la mesa un problema que la Selección Argentina ya atravesó en las últimas Copas del Mundo: las lesiones de futbolistas incluidos en la lista final y los cambios obligados antes del inicio de la competencia.

El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento previo al amistoso ante Honduras y quedó desafectado de la nómina. Ahora, Lionel Scaloni deberá definir un reemplazante, que deberá salir de la prelista ampliada de 55 jugadores presentada por la AFA.

La situación se da en una etapa sensible de la preparación argentina, con el debut previsto para el 16 de junio ante Argelia . Balerdi llegaba como una de las alternativas para la defensa central y su salida recuerda lo ocurrido en Qatar 2022 y Rusia 2018 , cuando los entrenadores también tuvieron que modificar la lista por problemas físicos de último momento.

El antecedente más reciente se produjo antes del Mundial de Qatar 2022 , cuando Scaloni debió realizar dos cambios en la nómina definitiva pocos días antes del comienzo del torneo.

El 16 de noviembre de 2022 , cuatro días antes del inicio de la Copa del Mundo y seis antes del debut argentino, fueron desafectados Nicolás González y Joaquín Correa . El primero arrastraba una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo , mientras que el segundo padecía una tendinitis aquiliana en la pierna izquierda.

Las molestias quedaron expuestas después del amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, en el que Correa incluso convirtió uno de los goles. La situación generó incomodidad dentro del cuerpo técnico, que entendía que algunos futbolistas no habían informado con precisión su verdadero estado físico.

nico gonzalez joaquin correa.jpg González y Correa quedaron desafectados en la previa de Qatar 2022.

“Son bastante grandecitos como para darse cuenta si están en condiciones de seguir o no”, expresó Scaloni en aquella oportunidad. Tras esas bajas, Ángel Correa y Thiago Almada fueron incorporados de urgencia y terminaron formando parte del plantel que se consagró campeón del mundo.

Rusia 2018: Romero y Lanzini, dos golpes antes del debut

La misma situación se había repetido en la previa del Mundial de Rusia 2018, cuando Jorge Sampaoli también tuvo que modificar la lista definitiva por lesiones.

La primera baja fue la de Sergio Romero, arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina. El futbolista sufrió un bloqueo articular en la rodilla derecha y fue desafectado a fines de mayo. Su reemplazante fue Nahuel Guzmán.

Pocos días después, durante la preparación del equipo en Barcelona, Manuel Lanzini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y también quedó afuera de la Copa del Mundo. En su lugar fue convocado Enzo Pérez, que se sumó al plantel a pocos días del estreno.

Aquellas dos bajas modificaron los planes de Sampaoli en puestos sensibles: el arco y la mitad de la cancha. Argentina llegaba al torneo con dudas futbolísticas y esas lesiones profundizaron un escenario de inestabilidad en la previa.

Balerdi y la situación actual de la Selección Argentina

En el caso de Balerdi, la AFA confirmó que el defensor no podrá disputar el Mundial por una lesión muscular. “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, informó la cuenta oficial de la Selección Argentina.

Los plazos estimados de recuperación son de al menos 21 días, por lo que el cuerpo técnico decidió no mantenerlo entre los 26 convocados. En caso de haberlo sostenido, recién podría haber estado disponible para el tramo final de la fase de grupos, con el riesgo de no llegar en condiciones óptimas.

Scaloni ya había advertido que el estado físico sería determinante para terminar de definir la lista. En los últimos días, el entrenador llevó tranquilidad sobre Lionel Messi, aunque aclaró que la próxima semana será clave para evaluar a los futbolistas que llegan con molestias.

“La semana que viene será importante para exigirlos y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar. En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas”, explicó el DT.

Otros antecedentes mundialistas

En Mundiales anteriores no hubo tantos cambios antes del inicio de la competencia, aunque sí quedaron algunos antecedentes marcados por lesiones durante el torneo o en la previa inmediata.

En Italia 1990, Nery Pumpido debió ser reemplazado durante la Copa por Ángel David Comizzo luego de sufrir una fractura de tibia y peroné en el partido ante la Unión Soviética.

En Corea-Japón 2002, Roberto Ayala, actual integrante del cuerpo técnico de Scaloni, sufrió un desgarro durante la entrada en calor del debut ante Nigeria. La lesión no derivó en un reemplazo en la lista, pero la rápida eliminación argentina en fase de grupos le impidió jugar minutos en ese Mundial.