Los ADRs se recuperan y trepan hasta 4,4% en Wall Street, pero el riesgo país sube hasta los 540 puntos + Seguir en









A diferencia de la euforia vista en Wall Street, la plaza bursátil local cerró abril con signo negativo.

Los ADRs se recuperan en Wall Street. Depositphotos

Los mercados financieros locales retoman sus negocios en medio de una notoria selectividad operativa por dudas internas con el Gobierno y los coletazos por la intriga bélica en Oriente Medio. En ese marco, los bonos soberanos en dólares caen en Wall Street al igual que las acciones en la plaza local, en sintonía el mal humor internacional por el avance del petróleo tras reportes de un ataque a un buque de EE.UU. en el Estrecho Ormuz.

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En ese marco, el S&P Merval cae 1,8% a 2.781.927,070 puntos y dentro de las acciones líderes que más bajan son: Pampa Energía (-3,3%), YPF (-2,8%), y Banco Macro (-2,7%).

En Wall Street, en tanto, los ADRs operan con mayoría de avances, de la mano de Edenor (+4,4%); Transportadora de Gas del Sur (+2,7%); y BBVA (+2,6%). El desacople de ambos mercados se debe a que el viernes Wall Street operó y la plaza local no, por ser feriado por el Día del Trabajador.

En renta fija, los bonos en dólares operan a la baja. Así, el riesgo país se ubica en los 540 puntos, con un avance respecto al viernes pasado.

Petróleo y otros mercados Los índices de Wall Street que retrocedían antes de la apertura del mercado, después de que Axios informe que un buque de guerra estadounidense habría sido obligado a retroceder en el Estrecho de Ormuz, ahora cotizan mixtos. Así, el Dow Jones cae 0,1%, pero el Nasdaq avanza 0,2% y el S&P 500 sube 0,1%.

Trump había anunciado en redes sociales que EE.UU. comenzaría a ayudar a los barcos varados a atravesar el estrecho a partir de hoy, en un plan denominado “Project Freedom”. En respuesta, el comando unificado de Irán instruyó a los buques comerciales y petroleros a abstenerse de cualquier movimiento que no estuviera coordinado con sus fuerzas armadas. El Brent sube 1% y opera por arriba de los u$s115 por barril. "Las últimas dos semanas estuvieron dominadas por la resiliencia de los mercados financieros y la inminencia de resultados corporativos críticos, factores que se yuxtaponen con reajustes geopolíticos de gran calado y potenciales cambios significativos en la política monetaria estadounidense", sostuvo Delphos Investment. Damián Vlassich, analista de inversiones en IOL, amplió: "A diferencia de la euforia vista en Wall Street, la plaza bursátil local cerró abril con signo negativo. El índice Merval no pudo esquivar el impacto de la mayor aversión al riesgo emergente y la volatilidad del petróleo, registrando una caída del 6,75% en pesos y del 8,7% en dólares, en un panel líder donde la marea roja fue la norma".