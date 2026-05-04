El dólar blue subió este lunes y cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue avanzó tras dos caídas consecutivas y achicó la brecha con el oficial
El billete paralelo subió $5 en la jornada y se consolidó por encima de los $1.400.
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El billete paralelo avanzó $5 (0,4%) y se consolidó por encima de la franja de los $1.400. En tanto, achicó la brecha con el oficial a un 0,2%, un nivel mínimo desde la primera semana de abril.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 4 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.402,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 4 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.502,11 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 7,1%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 4 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.440,54 y la brecha con el dólar oficial es ahora de 2,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 4 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 4 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.470,65, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 4 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.905,81, según Binance.
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