El dólar blue avanzó tras dos caídas consecutivas y achicó la brecha con el oficial

El billete paralelo subió $5 en la jornada y se consolidó por encima de los $1.400.

El dólar blue trepó en el inicio de la semana.

El dólar blue subió este lunes y cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El billete paralelo avanzó $5 (0,4%) y se consolidó por encima de la franja de los $1.400. En tanto, achicó la brecha con el oficial a un 0,2% , un nivel mínimo desde la primera semana de abril.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.402,5 para la venta .

El dólar CCL cerró a $1.502,11 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 7,1% .

El dólar MEP cerró a $1.440,54 y la brecha con el dólar oficial es ahora de 2,7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 4 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 4 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.470,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 4 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.905,81, según Binance.