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4 de mayo 2026 - 17:49

El dólar blue avanzó tras dos caídas consecutivas y achicó la brecha con el oficial

El billete paralelo subió $5 en la jornada y se consolidó por encima de los $1.400.

El dólar blue trepó en el inicio de la semana.

El dólar blue trepó en el inicio de la semana.

Depositphotos

El dólar blue subió este lunes y cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El billete paralelo avanzó $5 (0,4%) y se consolidó por encima de la franja de los $1.400. En tanto, achicó la brecha con el oficial a un 0,2%, un nivel mínimo desde la primera semana de abril.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 4 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.402,5 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 4 de mayo

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Cotización del dólar cripto hoy, lunes 4 de mayo

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Valor de Bitcoin hoy, lunes 4 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.905,81, según Binance.

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