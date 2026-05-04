Recaudación: el IVA y el Impuesto a las Ganancias siguen en caída, aunque se desacelera el ritmo de la baja

Se trata de estimaciones de consultores. En el IVA aduanero se comenzaron a igualar condiciones por la suspensión de certificados de exclusión que regían anteriormente.

La recaudación de impuestos de abril bajó , pero desaceleró el ritmo de caída respecto de los anteriores meses, según se desprende de algunas señales que brindan los envíos de fondos de coparticipación a las provincias. Este lunes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) dará a conocer el dato oficial.

En ese mes, los denominados fondos automáticos bajaron 3,3% . Si bien es la cuarta baja consecutiva, es menor que las anteriores. Eso se debe a que la caída de la recaudación de los dos tributos que explican el 90% de la coparticipación, IVA y Ganancias, bajaron 3,3% y 2,5% respectivamente, en términos reales.

"En lo que respecta a la recaudación de IVA, en abril nuevamente se redujo la intensidad de la baja real, con un 3,3%", señaló el economista Nadin Argañaraz , director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Argañaraz afirmó que " esta variación implica un cambio relevante respecto a los meses de enero y febrero , cuando, principalmente por el IVA DGA (Aduanas), la recaudación real total de IVA cayó 12% y 13%, respectivamente".

"En conjunto, la recaudación de IVA e Impuesto a las Ganancias habría registrado una baja real interanual del 2,9%", señaló el economista. Por otro lado, según indicó, los Impuestos Internos cayeron 20%.

En el caso del IVA, lo que estaría explicando la menor caída es que en abril de 2025 ya no estaba vigente la suspensión de los certificados de exclusión para importadores y, por lo tanto, las empresas habían dejado de sufrir retenciones. Se puede decir que ahora los meses van a ser mas comparables. No obstante, lo que queda es una baja de la recaudación real de algunos puntos del principal impuesto nacional vinculado con el consumo, despejado ese factor.

Ganancias IARAF

La coparticipación de abril

De acuerdo con información de la consultora Politikon Chaco, las provincias recibieron el mes pasado un total de $5,58 billones. "Al medirlas en términos reales, mostraron un descenso del 3,3% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo exhibieron una mejora (-7,8% real mensual)", planteó la consultora. Añadió que las transferencias muestran, a nivel interanual, su cuarta caída consecutiva y la quinta de los últimos siete meses.

Por el lado de la coparticipación pura, que es la producida por los impuestos, fueron $5 billones. La baja obedeció a la caída de IVA, Ganancias e Internos, además de otros coparticipables por el 42,3%.

Los envíos a las provincias que se engloban bajo el paraguas de Leyes y Regímenes Especiales bajaron 4%, con $239.353 millones. Eso se explica por una mejora de la recaudación del impuesto a los Combustibles del 23% y del monotributo del 77%, que no compensó una caída del 15% de Bienes Personales, el IVA de la seguridad social y el régimen especial de energía eléctrica que perdió el 100%.

Por compensación del consenso fiscal, los fondos sumaron $269.434 millones, lo que marcó una baja del 2,7% real.