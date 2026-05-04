Los puestos más bajos del Mundial 2026: cuáles son las peores selecciones del mundo

Son los equipos más débiles en la previa, pero buscarán ser las sorpresas de la Copa del Mundo pese a que no son vistos como rivales fuertes.

Si bien no son las más fuertes, saben que tendrán la posibilidad de hacer historia en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 será una fiesta para todo el fútbol a nivel global, ya que será la primera vez que el certamen más importante a nivel países presente 48 selecciones en la competencia. Estados Unidos, México y Canadá serán las naciones encargadas de albergar semejante torneo.

Si bien estará plagado de estrellas y equipos con muchísima jerarquía, también estarán los combinados nacionales humildes. En la previa, estos equipos son llamados “los peores”, por su ubicación en el ranking FIFA, pero los mismos tienen la mente puesta en demostrar durante la Copa del Mundo que no irán a Norteamérica a pasear.

El certamen traerá algunas selecciones que no son vistas como rivales fuertes pero que buscarán dar pelea durante la fase de grupos.

Los representantes de Oceanía hoy disfrutan de un cupo en el Mundial 2026, al igual que en pasadas ediciones, gracias a que Australia se marchó hacia la federación de Asia debido a la poca competencia que había en el continente.

Actualmente, están 85º en el ranking FIFA , lo cual los convierte en la peor selección que disputará la Copa del Mundo. Fueron parte de las ediciones de 1982 y 2010, y buscarán dar una sorpresa en el Grupo G, en el cual estarán ante naciones con mejor jerarquía individual y mucha más historia en la competencia como Egipto, Bélgica e Irán.

Nueva Zelanda Getty Los neozelandeses saben que tendrán una dura prueba en Estados Unidos, México y Canadá. Getty Images

Los dirigidos por Darren Bazeley llegan con Chris Wood como máxima figura. El atacante del Nottingham Forest será la referencia ofensiva, mientras que la joya Luke Brooke-Smith será la máxima promesa que tendrán en cancha. El chico de 17 años es la joyita del Wellington Phoenix, de la liga local.

Haití

Segunda vez en la Copa del Mundo para los centroamericanos. Su última participación fue hace 52 años, en Alemania 1974, donde perdieron los tres partidos de la primera ronda. Son la segunda selección del Caribe en disputar la Copa del Mundo, después de Cuba en 1938. Integrarán el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Marruecos y Escocia.

Haití redes @fhfhaiti Haití llegan en un buen momento al certamen, ya que no pudo aprovechar que los organizadores no formaron parte de la eliminatoria. @fhfhaiti

A diferencia de Nueva Zelanda, están apenas mejor ubicados en el ranking FIFA, en la posición 83º. Con Sebastien Migné a la cabeza del grupo como director técnico, su máxima figura es Jean-Ricner Bellegarde, quien se desempeña desde hace dos años en los Wolves de la Premier League. Como jugador joven a seguir, aparece el defensor de los Young Boys de Suiza, Keeto Hermoncy, quien nació en Europa, pero decidió representar a la nación de sus padres.

Curazao

El Caribe suma otro representante en la Copa del Mundo con la clasificación de Curazao. 82º en el ranking FIFA, llegan con una gran particularidad a este certamen, en el cual integrarán el Grupo E junto a Costa de Marfil, Ecuador y una candidata a quedarse con el trofeo como lo es Alemania.

Bacuna Curazao Getty Curazao formó una base que busca ser la sorpresa del Mundial 2026. Getty Images

Los centroamericanos disputarán el Mundial 2026 gracias a la estructura que formaron con jugadores nacidos en Europa, más precisamente en Países Bajos y Bélgica. Dirigidos por Fred Rutten, depositan sus esperanzas en Armando Obispo, defensor del PSV, y los hermanos Leandro y Juninho Bacuna. Su mayor promesa es Jordi Paulina, atacante de 21 años que juega en el Borussia Dortmund.

Ghana

Acá es un poco injusto catalogarlo como un combinado nacional débil, pero su ubicación en el puesto 74 del ranking FIFA obliga a colocarlos. En 2010 estuvieron a poco de la gloria de eliminar a Uruguay en cuartos de final, de no ser por el penal fallado por Asamoah Gyan que pudo haber significado un batacazo sin precedentes en la competencia.

Ghana Getty Images Ghana buscará repetir la historia de Sudáfrica 2010 en esta edición de la Copa del Mundo. Getty Images

Carlos Queiroz formó una base de jugadores que tendrán a Jordan Ayew como referente tanto en el plantel como el ataque. El punta del Leicester viene de bajar a tercera división del fútbol inglés, pero con su aporte goleador de siempre. Jerry Afriyie, punta de la liga belga, es la máxima promesa del conjunto africano y buscará ser uno de los nombres a ser seguidos de cerca durante el certamen.

Cabo Verde

Los africanos se instalan en el ranking FIFA como “el mejor de los peores”. Ubicados en el puesto 69º, saben que esta será una oportunidad única para mostrarse al mundo. Además de ser debutantes en la competencia, esta nación que cuenta con solo 500 mil habitantes integrará el Grupo H junto a Arabia Saudita, España y Uruguay.

Cabo Verde Phil Walter/Getty Images Cabo Verde presenta un seleccionado con varias figuras reconocidas en Europa. Phil Walter/Getty Images

El técnico, Bubista, sabe que cuenta con nombres destacados que podrán ayudarlos a dar la sorpresa durante la competencia. Daylon Livramento llega en un momento óptimo, consiguió continuidad a sus 24 años en el Casa Pia de Portugal y apunta a ser una de las caras a conocer durante el Mundial 2026. David Moreira, lateral izquierdo del Sporting de Lisboa, aparece como la joya de un equipo que también posee otras estrellas: Nelson Semedo y Ryan Mendes son otros apellidos que buscarán relucir su talento en Estados Unidos, México y Canadá.