Por qué la decisión de BlackRock de crear un fondo de BTC podría hundir a otra empresa

Cabe señalar que el año pasado, la propia Grayscale señaló que sería cuestión de tiempo que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) aprobase un ETF de bitcoin al contado. De igual modo, la compañía demandó a la SEC por su negativa a aprobar su propio ETF de bitcoin al contado, asegurando que el regulador estaba actuando de forma arbitraria.

Asimismo, en los últimos meses, como consecuencia de la quiebra de Genesis y el mercado bajista, DCG ha tenido que vender parte de su participación en Grayscale para poder hacer frente a sus deudas.

En cuanto al ETF de BlackRock, expertos como Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, señalan que ha impulsado cierto FOMO ('fear or missing out' o miedo a perderse algo) en el mercado."Básicamente, están viendo el flujo de noticias, como que Fidelity ha presentado la solicitud para el ETF de bitcoin y BlackRock ha presentado la solicitud para el ETF de bitcoin, y luego se rascan la cabeza, preguntándose por qué no recordaban estos fundamentos, ya que no es que hayan decidido de la noche a la mañana que iban a presentar la solicitud para el ETF de bitcoin al contado", comentó este analista.

"Los operadores saben que BlackRock tiene un gran historial de éxito con la SEC, y saben que el ETF de bitcoin al contado era el camino a seguir. Somos muy optimistas de que este evento en particular va a ayudar a los fundamentos y al precio del bitcoin. Por lo tanto, esta puede ser la última vez que veamos el precio donde se está negociando, y es sin duda el momento de aprovechar algunas gangas", apunta este experto.

"Quién necesita claridad regulatoria si BlackRock está moviendo ficha. Los observadores de criptomonedas están especulando que BlackRock sabe algo", sentencia Edward Moya, analista sénior de mercados de OANDA.