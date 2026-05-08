Lanzan 13 cedears de empresas vinculadas a la IA, energía y tierras raras: ¿cuáles son los más atractivos?

Los nuevos Cedears amplían las alternativas para invertir desde Argentina en sectores clave de Wall Street, desde inteligencia artificial y energía hasta tierras raras, salud digital y pagos.

El mercado local amplía su oferta de instrumentos de inversión con la incorporación de 13 nuevos Cedears , en una apuesta marcada por compañías ligadas al boom global de la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica . La nueva camada incluye firmas vinculadas a centros de datos, chips y software, pero también suma alternativas en sectores estratégicos como energía, salud digital, real estate, medios de pago y minerales críticos.

La incorporación de estas nuevas empresas amplía el menú para los inversores locales y permite tomar posiciones en varios sectores bien definidos. En tecnología , a partir de ahora se podrá contar con empresas de industrias tan diversas como inteligencia artificial, ciberseguridad, redes, almacenamiento e infraestructura digital , donde emergen protagonistas del sector como CrowdStrike, Arista Networks, Sandisky y Nebius.

Además, se añaden empresas del sector de energía tradicional , como también alternativas en gas natural licuado, renovables y uranio . Así, los inversores podrán acceder a participaciones en ConocoPhillips, Golar LNG, NextEra Energy y Cameco.

Por otro lado, se incorpora MP Materials , de la industria de minerales críticos , que cobró gran relevancia tras el comienzo de la guerra comercial entre EEUU y China . En cuanto al resto de la lista, se suman empresas de diversos sectores, como Real Estate con Realty Income , salud digital con Hims & Hers Health , tecnología para pagos con Fiserv y redes inalámbricas industriales y drones autónomos con Ondas Holdings .

Dentro de este nuevo mapa de activos, el primer bloque y el más dinámico, es el de inteligencia artificial e infraestructura digital . Allí aparecen CrowdStrike , Arista, Sandisk y Nebius , compañías que Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, marcó como las más relevantes dentro de la nueva lista.

“Salen bastantes Cedears del mundo de la IA y los centros de datos. Si bien cada empresa interviene en un sector distinto, todas ellas tienen grandes contratos con los hyperscalers (empresas de tecnología que operan infraestructura de nube y centros de datos a escala masiva) y muchas perspectivas de crecimiento hacia adelante”, señaló.

Inteligencia artificial, ciberseguridad y centros de datos

CrowdStrike (CRWD) opera en ciberseguridad cloud e inteligencia artificial aplicada a la protección contra ataques informáticos. A través de su plataforma Falcon, combina seguridad de endpoints, identidad, nube y datos, en un negocio cada vez más relevante por la digitalización de las empresas y el aumento de las amenazas online. La compañía cerró su año fiscal 2026 con ingresos recurrentes anuales por u$s5.250 millones, 24% más que un año antes, una señal clave para el mercado en compañías de crecimiento.

Arista Networks (ANET) es una pieza central en redes de alta velocidad para data centers. Sus switches y soluciones de networking conectan servidores, nubes y clusters de IA, por lo que la empresa está directamente apalancada al gasto de los hyperscalers en infraestructura. En el primer trimestre de 2026 facturó u$s2.709 millones, 35,1% más interanual, impulsada por la demanda de redes de baja latencia para inteligencia artificial. Aun así, el mercado sigue de cerca las restricciones de oferta en componentes clave como chips, memoria y óptica.

Sandisk (SNDK) aporta exposición al almacenamiento digital, memorias flash y SSDs, un segmento que volvió al centro de la escena por la explosión de datos asociada a la inteligencia artificial. Tras separarse de Western Digital y volver a cotizar como compañía independiente, reportó ingresos por u$s5.950 millones en su tercer trimestre fiscal de 2026. El dato más relevante fue el salto de 233% en el negocio de data center, impulsado por la demanda de clientes de alto valor y mejores precios.

Nebius (NBIS) completa el grupo como proveedor de infraestructura cloud para inteligencia artificial. Con sede en Ámsterdam, forma parte de los llamados “neoclouds”, empresas especializadas en ofrecer capacidad de cómputo con GPUs para entrenar y operar modelos de IA. Su perfil ganó visibilidad tras cerrar acuerdos de gran escala con Meta y Microsoft, además de recibir una inversión de Nvidia para financiar su expansión. El atractivo está en la fuerte demanda por cómputo, aunque el desafío será convertir ese crecimiento en ingresos, márgenes y flujo de caja.

Data Center La expansión de los data centers empuja la demanda de compañías que proveen ciberseguridad, redes, almacenamiento y capacidad de cómputo para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial.

Energía: petróleo, gas, renovables y uranio

El segundo eje principal que se incorpora en esta oportunidad es el abanico de empresas del sector energético. Se trata de un rubro que ganó centralidad en los últimos meses por la combinación de tensiones geopolíticas, transición energética y mayor demanda eléctrica.

ConocoPhillips (COP) es una de las principales petroleras privadas del mundo y suma exposición al segmento integral de exploración y producción de petróleo y gas. En este sentido, Seoane destacó entre el resto, que su incorporación “ es muy bien recibida”. En el primer trimestre de 2026, la compañía reportó ganancias ajustadas por u$s2.300 millones, una baja cercana al 15% interanual, aunque el resultado por acción superó las expectativas del mercado.

Golar LNG (GLNG) opera en transporte e infraestructura de gas natural licuado, un negocio favorecido por la demanda de seguridad energética y el reordenamiento del comercio global de gas. El GNL ganó protagonismo desde que Europa buscó reducir su dependencia del gas ruso, y la compañía se posiciona en ese mercado con unidades flotantes de licuefacción.

NextEra Energy (NEE), representa el perfil renovable del grupo. Es una empresa de servicios públicos estadounidense con fuerte presencia en generación solar, eólica y almacenamiento en baterías, segmentos que ganan relevancia a medida que crece la demanda eléctrica de hogares, industrias, vehículos eléctricos y data centers. En el primer trimestre de 2026, su unidad NextEra Energy Resources sumó 4 GW a su cartera de proyectos de renovables y almacenamiento, que alcanzó aproximadamente 33 GW.

Cameco (CCJ), entra para sumar alternativas dentro del ámbito de la energía nuclear. Es uno de los mayores productores de uranio del mundo y se beneficia del renovado interés por la energía nuclear, que volvió al radar por su capacidad de generar electricidad firme y baja en carbono. En un escenario donde la electrificación exige más potencia disponible y estable, el uranio recuperó protagonismo como insumo estratégico.

Uranio.jpg El uranio vuelve al radar del mercado como insumo estratégico para la energía nuclear, en un contexto de mayor demanda eléctrica y búsqueda de fuentes firmes, estables y bajas en carbono. Pixabay

Minerales críticos y tierras raras

Una de las incorporaciones más interesantes responde a la demanda por alternativas de posicionamiento en la industria de minerales críticos, donde aparece MP Materials (MP), la primera empresa de tierras raras que cotiza como Cedear. La compañía opera Mountain Pass, en California, y produce insumos clave para autos eléctricos, defensa, turbinas eólicas, electrónica y tecnología avanzada. Para Seoane, su ingreso “abre un nuevo campo de inversión” en este segmento en el mercado local.

El contexto internacional ayuda a explicar el interés, ya que las tierras raras ganaron relevancia por la disputa comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, país que domina buena parte del procesamiento global.

Real estate, salud digital, drones y pagos

La lista se completa con sectores más defensivos o de consumo estructural. Realty Income (O) por su parte, es un REIT inmobiliario (empresa que compra, administra o financia propiedades y reparte sus ganancias entre los inversores) conocido por pagar dividendos mensuales, por lo que suele ser mirado por inversores que priorizan flujo de renta. En este sentido, su negocio se apoya en una cartera diversificada de propiedades comerciales bajo contratos de largo plazo.

Hims & Hers Health (HIMS), del sector de salud, participa en telemedicina y bienestar, con foco en tratamientos online de salud sexual, dermatología, salud mental y pérdida de peso. La compañía proyectó ingresos 2026 de entre u$s2.700 millones y u$s2.900 millones, aunque el mercado sigue atento a los riesgos regulatorios y competitivos en el negocio de medicamentos para bajar de peso; al mismo tiempo, la posibilidad de que la FDA habilite mayor acceso a la producción de péptidos compuestos fue leída por analistas como un potencial viento de cola de largo plazo para la firma.

Ondas Holdings (ONDS), emerge como una compañía que combina redes inalámbricas industriales con drones autónomos y soluciones de defensa y seguridad. Su atractivo está ligado al crecimiento de la infraestructura crítica, la automatización y los sistemas contra drones, un segmento que tomó más relevancia por el uso creciente de vehículos no tripulados en aeropuertos, fronteras y zonas sensibles.

Fiserv (FISV), ofrece tecnología de pagos para bancos y comercios, y es dueña de Clover, plataforma usada por pequeños y medianos negocios para procesar pagos y administrar operaciones. Sus últimos resultados muestran una etapa de transición, reflejada en que en el primer trimestre de 2026 reportó una baja interanual de 2% en sus ingresos.

fiserv Fiserv suma exposición al negocio global de pagos digitales, un sector clave para bancos y comercios, aunque sus últimos resultados reflejan una etapa de transición en ingresos y crecimiento.

Estas nuevas oportunidades de inversión, sin embargo, conviven con cautela entre los inversores, en especial en IA y centros de datos, donde muchas acciones ya tuvieron subas fuertes. “Sugerimos esperar alguna corrección antes de sumar posiciones y estudiar muy bien qué porcentaje del portafolio cada uno quiere exponer a este tipo de inversiones”, advirtió Seoane.

El punto clave, agregó, estará en los próximos balances, donde se podrá ver si el crecimiento prometido por estas tendencias logra traducirse en ganancias concretas para las compañías.