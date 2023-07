Ranking de monedas más devaluadas: en qué puesto está el peso frente al dólar

En un gráfico publicado en sus redes sociales, el economista Robin Brooks, actual economista jefe del International Institute of Finance (IIF), expuso la evolución de las monedas de las 23 economías emergentes respecto del dólar desde el 30 de diciembre de 2022 al 14 de julio de 2023: el peso argentino ocupa el último lugar, por debajo de la lira turca y del rublo ruso, al cual duplica prácticamente en depreciación a pesar de la guerra que lanzó el gobierno de Moscú en Ucrania, país al que invadió el 24 de febrero del año pasado.

Por debajo del cuadro el ex Goldman Sachs y ex economista Fondo Monetario Internacional comentó: "No hay mejor gráfico para mostrar que los problemas de Argentina son 100% autoinfligidos.