La estaban esperando: la película de HBO Max perfecta para ver con los más chicos + Seguir en









Una aventura fantástica, original y divertida, ideal para pasar tiempo con los más pequeños del hogar.

La peli ideal para los más peques de la casa, en HBO Max. Imagen: Freepik

La llegada de nuevas propuestas familiares a HBO Max siempre genera una gran expectativa, especialmente cuando se trata de adaptaciones de éxitos mundiales que han capturado la imaginación de millones de niños.

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En un panorama donde el contenido infantil busca equilibrar la enseñanza de habilidades socioemocionales con el puro entretenimiento visual, esta historia se posiciona como la opción ideal para compartir una tarde con los más pequeños.

La espera finalmente ha terminado para los fanáticos de las aventuras gatunas. Se trata de La casa de muñecas de Gabby: la película, una producción que expande el universo de la exitosa serie de Netflix, llevando a sus personajes a una escala cinematográfica con una mezcla de acción real y animación que promete cautivar a toda la familia.

La casa de muñecas de Gabby la película El éxito de la TV llegó a la pantalla grande y está disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max

De qué trata La casa de muñecas de Gabby: la película La historia sigue a Gabby y a sus inseparables amigos felinos en una nueva aventura que comienza cuando emprenden un viaje por carretera junto a su abuela, GiGi, con destino al maravilloso país urbano de Cat Francisco. El propósito del viaje es visitar a la abuela y colaborar en un proyecto especial, pero las cosas toman un giro inesperado durante el trayecto.

El conflicto principal se desata cuando CatRat desengancha accidentalmente la casa de muñecas de la camioneta, la cual termina en una tienda y es comprada por Vera, una excéntrica señora amante de los gatos. Ante esta situación, Gabby debe tomar la decisión de volverse pequeña junto a Pandy Paws para infiltrarse en la casa de Vera y rescatar su posesión más preciada antes de que sea demasiado tarde. La casa de muñecas de Gabby la película Una película divertida y entretenida para que los más chicos aprendan, en HBO Max. Imagen: HBO Max A lo largo del filme, Gabby y sus amigos deben recorrer diversos escenarios dentro del hogar de Vera, desde acuarios mágicos donde se convierten en sirenas hasta mundos de dulces creados por portales accidentales. La misión no solo se trata de recuperar la casa, sino de reunir a todos los gatos Gabby que han sido separados, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su amistad y valentía en un viaje lleno de música y color. HBO Max: tráiler de La casa de muñecas de Gabby: la película Embed - La Casa de Muñecas de Gabby: La Película | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD HBO Max: elenco de La casa de muñecas de Gabby: la película Laila Lockhart Kraner (Gabby)

Logan Bailey (Pandy Paws)

Gloria Estefan (Abuela GiGi)

Kristen Wiig (Vera)

Juliet Donenfeld (Cakey)