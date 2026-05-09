Igual que sus competidores: Netflix sumó una exitosa serie que la rompió en Prime Video y HBO Max + Seguir en









La importante y reconocida serie, ganadora de múltiples premios, es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming.

La serie ganadora del Emmy se trasladó a la N Roja luego de haber pasado por sus competidores. Freepik

Netflix no quiere perder la batalla por ser el rey de las plataformas de streaming, por lo que buscó aprovechar lo que ni Prime Video ni HBO Max pudieron mantener en su catálogo pese a su enorme éxito. La N Roja le ganó la pulseada a Disney y se quedó con una obra que marcó a toda una generación.

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Basada en una reconocida novela, la obra plantea una realidad alternativa que abrió un fuerte debate en todo el mundo debido a su cruda trama principal. Con la excelente actuación de Elisabeth Moss en su rol como protagonista, la ficción consigue impactar de lleno en el público por su impactante historia.

The Handmaids Tale Hulu La serie obtuvo 76 nominaciones a los Emmy y se quedó con 15 estatuillas. Hulu De qué trata The Handmaid's Tale Conocida en español como "El cuento de la criada", transcurre en Gilead, una república autoritaria que reemplaza a Estados Unidos después de una guerra civil. En ese nuevo orden, el poder queda en manos de una élite religiosa que impone vigilancia permanente, castigos brutales y una organización social donde las mujeres pierden casi todos sus derechos.

La historia parte de una crisis de natalidad que el régimen aprovecha como excusa para someter a las mujeres fértiles. Ellas son separadas de sus familias, obligadas a vivir en las casas de los comandantes y utilizadas para tener hijos que luego serán criados por las esposas de la clase dominante.

La protagonista es June Osborne, interpretada por Elisabeth Moss, una mujer que intenta escapar con su marido Luke y su hija Hannah, pero es capturada antes de llegar a Canadá. Gilead la convierte en Defred, un nombre impuesto que significa “de Fred” y marca que fue asignada al comandante Fred Waterford y a su esposa Serena Joy.

A partir de ese encierro, la serie sigue su lucha por sobrevivir sin perder el recuerdo de su vida anterior. Su deseo de reencontrarse con su marido y, sobre todo, de recuperar a su hija se convierte en el motor de una historia atravesada por el miedo, la vigilancia y la pérdida de identidad. Netflix: tráiler de The Handmaid's Tale Embed - EL CUENTO DE LA CRIADA | Tráiler VOSE HD (HBO) Netflix: elenco de The Handmaid's Tale Elisabeth Moss

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