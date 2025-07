El uso de la Inteligencia Artificial en las empresas: beneficios, riesgos y recomendaciones

No obstante, debemos detenernos en los riesgos asociados a la implementación de la IA. La dependencia excesiva puede llevar a errores si no se realiza una revisión adecuada, y la automatización puede afectar empleos si no se gestiona con responsabilidad. Además, existe a nivel global preocupación sobre la privacidad, el sesgo en los algoritmos y la falta de transparencia en las decisiones automatizadas. Por eso, sin una supervisión adecuada, la IA puede perpetuar desigualdades o generar decisiones injustas.