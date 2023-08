S&P toma acción y rebaja la calificación de bancos estadounidenses por problemas de liquidez

En ese contexto, S&P redujo las calificaciones de Associated Banc-Corp y Valley National Bancorp debido a los riesgos en la financiación y la mayor dependencia de depósitos intermediados. Por otro lado, las calificaciones de UMB Financial Corp, Comerica Bank y KeyCorp se vieron afectadas por la salida masiva de depósitos y las tasas más elevadas predominantes.

Las acciones de KeyCorp y Comerica mostraron una caída de casi el 1% cada una en las operaciones previas a la apertura de la sesión de este martes.

Asimismo, S&P cambió la perspectiva de S&T Bank y River City Bank de "estable" a "negativa", citando una mayor exposición a propiedades comerciales (CRE, en inglés).

Esta acción de la agencia incrementará los costos del endeudamiento para el sector bancario, que está lidiando con los efectos de la crisis a principios de año. Durante esa época, la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank generó una pérdida de confianza y provocó una retirada masiva de depósitos en varias instituciones regionales.

Los costos de endeudamiento a nivel global también han aumentado, y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzó su nivel más alto en 16 años el martes. A pesar de la caída en los mercados de renta fija durante su sexta semana consecutiva, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses estaban al alza, impulsados por los valores de gran capitalización en crecimiento.

La decisión de la agencia de calificación llega semanas después de reducciones similares realizadas por Moody's. A principios de este mes, Moody's rebajó la calificación de 10 bancos estadounidenses y puso bajo revisión para posibles rebajas a seis de ellos, incluyendo a Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truist Financial.

Un analista de Fitch, una de las principales agencias de calificación, también expresó a CNBC la semana pasada que varios bancos estadounidenses, como JPMorgan Chase, podrían ver sus calificaciones rebajadas si las condiciones operativas del sector continúan deteriorándose.