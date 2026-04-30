Cómo funcionarán los bancos el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador

La fecha recuerda las protestas obreras de 1886 en Chicago, donde miles de trabajadores reclamaron la reducción de la jornada laboral a ocho horas.

El viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador , uno de los feriados nacionales más importantes del calendario y que, como cada año, implica cambios en el funcionamiento habitual de los servicios, comercios, bancos y el transporte público.

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Al tratarse de una jornada de descanso obligatorio, la mayoría de las actividades se paralizan o adoptan esquemas especiales de atención, con horarios reducidos o similares al de los fines de semana. A continuación, conocé los detalles.

El origen del Día del Trabajador nos lleva a fines del siglo XIX , en un contexto de fuerte desigualdad laboral y jornadas extensas que podían superar las 16 o incluso 18 horas diarias .

Durante abril y mayo de 1886, miles de trabajadores de la fábrica McCormick en Chicago , Estados Unidos iniciaron una huelga para exigir la reducción a ocho horas.

Más de 300.000 obreros en todo el país se sumaron a la medida de fuerza, impulsada por agrupaciones como la "Noble Order of the Knights of Labor", una de las principales organizaciones sindicales de la época.

Las tensiones escalaron rápidamente. El 1 de mayo la policía reprimió a los manifestantes y provocó varias muertes. El 2 y el 3 se reunieron en el mismo lugar y en ambas oportunidades volvieron a ser atacados.

1 de mayo

Al día siguiente, el 4 de mayo, se convocó a una concentración en la plaza Haymarket. Pero, en medio del caos, estalló una bomba, supuestamente arrojada contra las fuerzas represoras. Este hecho es conocido como el "atentado de Haymarket".

Ocho hombres fueron juzgados en un proceso cuestionado: August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe.

De ellos, cuatro fueron condenados a muerte y ejecutados en 1887; uno se suicidó en prisión y los otros tres recibieron largas condenas, aunque posteriormente fueron indultados. Con el tiempo, estos dirigentes pasaron a ser conocidos como los “Mártires de Chicago”.

El impacto internacional fue inmediato. En 1889, durante un congreso de la Segunda Internacional en París, se decidió establecer el 1 de mayo como un homenaje a esos trabajadores y de reivindicación de los derechos laborales en todo el mundo.

1 de mayo

Cómo funcionarán los bancos el viernes 1 de mayo

Durante el feriado, los bancos permanecerán cerrados en todo el país. Esto implica que no habrá atención en ventanilla ni la posibilidad de realizar trámites presenciales, como apertura de cuentas o asesoramiento personalizado.

Tampoco estarán disponibles las operaciones que dependen del horario tradicional, como la compra y venta de divisas o ciertas transacciones vinculadas al mercado financiero. Estas gestiones deberán esperar al próximo día hábil.

Sin embargo, seguirán funcionando los canales digitales. El home banking y las apps móviles permitirán realizar transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y movimientos de cuenta sin restricciones. Lo mismo pasa con las billeteras virtuales y las tarjetas de débito y crédito, que podrán utilizarse con normalidad.

Además, los cajeros automáticos estarán operativos durante toda la jornada para extraer efectivo, hacer depósitos o realizar operaciones básicas.

bancos cajero automático Depositphotos

Así funcionará el transporte público y otros servicios

El transporte público operará con cronogramas especiales durante el feriado. El subte y los colectivos circularán con frecuencias reducidas, similares a las de los domingos, lo que puede generar mayores tiempos de espera entre unidades.

En el caso de los trenes, las distintas líneas funcionarán con horarios de fin de semana, por lo que se recomienda consultar previamente los servicios disponibles para evitar demoras o cambios de último momento.

colectivo

En cuanto a los servicios de salud, los hospitales públicos y centros médicos mantendrán guardias mínimas las 24 horas para atender emergencias. Los turnos programados y consultorios externos no estarán disponibles durante la jornada.

same 1 ambulancia.jpg Gracias a un acuerdo, el SAME incorporó equipos de telemedicina del tamaño de una notebook. SAME /Microsoft

Por su parte, la mayoría de los supermercados y grandes cadenas permanecerán cerradas debido al día de descanso obligatorio. Mientras que, algunos comercios de barrio podrían atender, aunque con horarios reducidos.

En la vía pública, el estacionamiento medido no estará vigente, lo que permite dejar el auto en lugares donde normalmente está restringido en días hábiles, aunque se mantienen las prohibiciones en zonas específicas como ciclovías, carriles exclusivos o espacios donde rige la restricción permanente.

Los peajes funcionarán con esquema de fin de semana, con franjas horarias diferenciadas según el sentido de circulación.