La suba del dólar castiga las inversiones en pesos: ¿cuáles son las alternativas que logran salir a flote?

El alza del dólar volvió a desafiar a las inversiones en pesos durante junio. Mientras las tasas quedaron rezagadas, un puñado de Cedears y ETFs vinculados a tecnología y salud logró obtener rendimientos superiores al CCL.

La suba del dólar financiero y del dólar mayorista durante junio afectó fuerte las inversiones en pesos. Plazos fijo, cauciones, bonos ajustados por TAMAR o tasa fija, perdieron nuevamente contra el dólar y en algunos casos apenas le ganaron a la inflación. En contraposición, el rendimiento de algunos CEDEARs y ETFs permitieron que algunos inversores puedan obtener ganancias reales medidas en moneda dura, impulsados principamente por el buen desempeño del sector tecnológico estadounidense.

Para dimensionar esa diferencia, al 26 de junio las Lecaps y Boncaps rinden entre el 22% y el 24% nominal anual, lo que equivale a un retorno cercano al 2% mensual para los títulos con vencimiento en 2026 y 2027. Los bonos ajustados por tasa TAMAR mostraban rendimientos próximos al 3% mensual, mientras que los bonos duales se ubicaban alrededor del 1,8%. En todos los casos, los retornos quedaron por debajo de la suba del dólar registrada durante junio.

Algo similar ocurrió con las alternativas más conservadoras para los ahorristas . Las cuentas remuneradas y los plazos fijos ofrecieron tasas de hasta el 23% nominal anual, en tanto que las cauciones a un día operaban en torno al 21% anual, rendimientos que también perdieron frente al avance del tipo de cambio durante el mes.

A contramano de lo que pasó con los instrumentos en pesos, los CEDEARs y los ETF como están sujetos a la evolución del dólar CCL, algunas alternativas permitieron buenos retornos.

El mejor desempeño de junio correspondió a Micron Technology (MU), cuyo CEDEAR avanzó un 23,01% en pesos. Descontando la suba del CCL, el rendimiento real fue cercano al 18% en dólares, convirtiéndose en el activo con mejor performance del mes.

Detrás se ubicó Intel (INTC), con un incremento del 17,62% en pesos, equivalente a una ganancia aproximada del 12,8% en dólares. La compañía consolidó así el proceso de recuperación que viene mostrando en los últimos meses. También se destacó AMD, que registró un avance del 10,10% en pesos, lo que implicó una mejora cercana al 5,6% medida en dólares.

Las inversiones en pesos fueron las más afectadas ante la suba del dólar Depositphotos

Los ETFs también superaron al tipo de cambio

Los fondos cotizados (ETFs) también mostraron resultados positivos por encima del movimiento del dólar financiero. El Health Care Select Sector (XLV) fue el más destacado entre ellos, con una suba del 12,75% en pesos, equivalente a una ganancia real del 8,1% en dólares.

En tanto, el ETF de semiconductores VanEck Semiconductor (SMH) avanzó 9,99%, dejando un rendimiento cercano al 5,5% en moneda dura. Más atrás quedaron el Financial Select Sector (XLF), con una ganancia real del 4,7%, y el Utilities Select Sector (XLU), que prácticamente empató la evolución del dólar al registrar una mejora del 4,3% en dólares.

El contraste fue claro: mientras un grupo de CEDEARs y ETFs permitió obtener ganancias reales en dólares, las inversiones tradicionales en pesos volvieron a perder la carrera frente al tipo de cambio. Plazos fijos, cauciones, cuentas remuneradas y bonos ofrecieron rendimientos insuficientes para superar la suba del dólar y, en la mayoría de los casos, apenas alcanzaron a preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.